Чернігівські школярі відзняли випускний альбом на фоні руїн міста (фото)

Рашисти вкрали у дітей свято останнього дзвоника

У Чернігові учні випускних класів зробили особливу фотосесію для випускного альбому. Вони замість традиційних світлин фотографувалися на фоні зруйнованих будівель міста, пише Суспільне.Чернігів.

Фотограф з Івано-Франківська Станіслав Сеник, зняв три випускних класи біля згорілого гіпермаркету «Епіцентр», на руїнах будинку на вулиці Чорновола та біля згорілого гуртожитку в мікрорайоні Шерстянка.

«Коли я фотографую випускний альбом, я уявляю, що він буде важливим і через 10 років. Навіть його важливість буде більше через роки. З часом, років через 5-6, у цих дітей народяться свої діти. Через деякий час те, що зараз відбувається, забудеться. Люди, які цього не бачили, будуть питати в нас, що відбувалося і як це була, як ми питали в дідусів і батьків. Однак в час наших бабусь і дідусів не було фото і відео. Якби мені бабуся показала альбом, коли, наприклад, був Голодомор, я б по-іншому це сприймав», – пояснив фотограф.

Він вважає для себе викликом ідею створення випускного альбому на руїнах міста, адже фотографія для нього – це історія. Цієї думки притримуються й діти.

«У нас вкрали свято, вкрали дитинство. І ми хотіли показати світу, що життя продовжується, незалежно від умов», – розповіла Катерина, одна з випускниць Чернігова з 12 школи.

Зараз випускники чекають на свій альбом, а фотограф вже робить зйомки у рідному Франківську. Репортажі Станіслава виставлялись у Парижі та Берліні, фото чернігівських випускників також планує долучити до нового проєкту.

Нагадаємо, журналіст Володимир Золкін зняв Чернігів за допомогою дрону. На відео можна побачити наслідки окупації міста та ракетних ударів по мирному місту.

Рашисти у своїй пропаганді акцентують, що обстріли велись виключно по військовим об'єктам, тож Золкін спеціально приділив увагу цивільним будівлям, які були знищені або серйозно постраждали.



