Ексочільник НАТО назвав дві головні помилки стосовно війни в Україні

«Ми надто довго були дуже наївними»

Країни-учасниці Північноатлантичного альянсу свого часу не змогли досягти консенсусу щодо членства України, і це призвело до важких наслідків. Таку думку у інтерв’ю Foreign Policy висловив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. За його словами, першої ключової помилки альянс припустився ще 2008 року під час саміту в Бухаресті, на якому вирішили, що Україна та Грузія стануть членами НАТО.

«Але ми не змогли домовитися про надання їм так званого плану дій щодо членства. І цей розкол всередині НАТО надіслав неправильний сигнал Путіну, який через кілька місяців у серпні 2008 року напав на Грузію», – пояснив Андерс Фог Расмуссен.

Другу помилку, на думку ексочільника, НАТО зробило в 2014 році після незаконної анексії Росією Криму.

«Ми запровадили певні санкції. Але це були м’які санкції. І все це створювало у Путіна враження, що він може практично без будь-яких витрат продовжувати й захоплювати землю силою. Отже, ми зробили багато помилок. Ми надто довго були дуже наївними», – сказав Андерс Фог Расмуссен.

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