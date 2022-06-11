  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Ексочільник НАТО назвав дві головні помилки стосовно війни в Україні
рус
    Політика

    Ексочільник НАТО назвав дві головні помилки стосовно війни в Україні

    НАТО вело хибну політику щодо України, вважає&nbsp;Андерс Фог Расмуссен - Ексочільник НАТО назвав дві головні помилки стосовно війни в Україні
    НАТО вело хибну політику щодо України, вважає Андерс Фог Расмуссен
    фото з відкритих джерел

    «Ми надто довго були дуже наївними»

    Країни-учасниці Північноатлантичного альянсу свого часу не змогли досягти консенсусу щодо членства України, і це призвело до важких наслідків. Таку думку у інтерв’ю Foreign Policy висловив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. За його словами, першої ключової помилки альянс припустився ще 2008 року під час саміту в Бухаресті, на якому вирішили, що Україна та Грузія стануть членами НАТО.

    «Але ми не змогли домовитися про надання їм так званого плану дій щодо членства. І цей розкол всередині НАТО надіслав неправильний сигнал Путіну, який через кілька місяців у серпні 2008 року напав на Грузію», – пояснив Андерс Фог Расмуссен.

    Другу помилку, на думку ексочільника, НАТО зробило в 2014 році після незаконної анексії Росією Криму.

    «Ми запровадили певні санкції. Але це були м’які санкції. І все це створювало у Путіна враження, що він може практично без будь-яких витрат продовжувати й захоплювати землю силою. Отже, ми зробили багато помилок. Ми надто довго були дуже наївними», – сказав Андерс Фог Расмуссен.

    Нагадаємо, Генсек НАТО розповів, чим закінчиться «війна на виснаження» в Україні

    Читайте також: Колишній очільник НАТО: Ми наближаємося до нового світового порядку

    Теги: росія окупанти НАТО санкції війна Грузія Україна окупація час #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ексочільник НАТО назвав дві головні помилки стосовно війни в Україні