Опалювальний сезон провалено. Наскільки все погано?

Запасів вугілля у сім разів менше норми

Запасів вугілля у сім разів менше норми

Криза стала очевидною для експертів і з‘явилася в медіа

Поки ми зайняті глобальними проблемами: війна, переворот, падіння економіки, бідність, давайте повернемося до питання опалювального сезону.

Вже всім очевидно, що він провалений і віялові відключення неминучі з другої половини січня 2022 року або й раніше. І вимикати будуть всіх: бізнес, соціалку, пенсіонерів і айтішників, модних і немодних.

Комусь пощастить вчасно ввімкнути дизель-генератор, в кого він є, або натопити хату дровами, в кого є окремий будинок і встиг закупити дрова.

Решта будуть без світла, бо так зробив Зеленський.

До речі, інтернету і телебачення не буде, бо для цього теж потрібна електрика.

Але це аксіома, а ми ж повернемося до теорій влади.

Коли опалювальна криза стала очевидною для експертів і з‘явилася в медіа, уряд традиційно спершу відмовчувався, потім запевняв, що все в порядку, далі розповів, що вугілля законтрактоване і буде постачатися з «коліс» на ТЕС.

Сьогодні міністр енергетики наочно довів, як це постачання «з коліс» виглядає на практиці:

20 листопада в Україну прибуває перший панамакс з вугіллям для Трипільської ТЕС.

30 листопада, через 10 днів!, влада повідомляє, що цей панамакс в порту нарешті розвантажено!

Тепер, щоб завантажити це вугілля на вагони Укрзалізниці і доставити в центр України – буде потрібно ще мінімум 10-14 днів!

Бо оборотність вагонів впала, локомотивів немає, логістика вся провалена.

Тобто, те, що в нинішніх екстремальних умовах «з коліс» мало би тривати до 5 діб (1-2 доби розвантаження і 2-3 доби перевезення залізницею) – в реальності триває місяць!

З 88 наявних енергоблоків ТЕС працює 31. Ще 23 можуть працювати, але немає палива.

З державних ТЕС працює лише 3!!!

Запаси вугілля в 7 разів нижче норми.

Морози вдарять наступного тижня, споживання енергоносіїв, яких і так немає, різко зросте!

Читайте також:

Джерело: блог Володимира Омеляна

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.