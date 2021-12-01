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    Думки вголос

    Опалювальний сезон провалено. Наскільки все погано?

    • Володимир Омелян

      Ексміністр інфраструктури

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    Запасів вугілля у сім разів менше норми - Опалювальний сезон провалено. Наскільки все погано?
    Запасів вугілля у сім разів менше норми
    фото з відкритих джерел

    Криза стала очевидною для експертів і з‘явилася в медіа

    Поки ми зайняті глобальними проблемами: війна, переворот, падіння економіки, бідність, давайте повернемося до питання опалювального сезону.

    Вже всім очевидно, що він провалений і віялові відключення неминучі з другої половини січня 2022 року або й раніше. І вимикати будуть всіх: бізнес, соціалку, пенсіонерів і айтішників, модних і немодних.

    Комусь пощастить вчасно ввімкнути дизель-генератор, в кого він є, або натопити хату дровами, в кого є окремий будинок і встиг закупити дрова.

    Решта будуть без світла, бо так зробив Зеленський.

    До речі, інтернету і телебачення не буде, бо для цього теж потрібна електрика.

    Але це аксіома, а ми ж повернемося до теорій влади.

    Коли опалювальна криза стала очевидною для експертів і з‘явилася в медіа, уряд традиційно спершу відмовчувався, потім запевняв, що все в порядку, далі розповів, що вугілля законтрактоване і буде постачатися з «коліс» на ТЕС.

    Сьогодні міністр енергетики наочно довів, як це постачання «з коліс» виглядає на практиці:

    20 листопада в Україну прибуває перший панамакс з вугіллям для Трипільської ТЕС.

    30 листопада, через 10 днів!, влада повідомляє, що цей панамакс в порту нарешті розвантажено!

    Тепер, щоб завантажити це вугілля на вагони Укрзалізниці і доставити в центр України – буде потрібно ще мінімум 10-14 днів!

    Бо оборотність вагонів впала, локомотивів немає, логістика вся провалена.

    Тобто, те, що в нинішніх екстремальних умовах «з коліс» мало би тривати до 5 діб (1-2 доби розвантаження і 2-3 доби перевезення залізницею) – в реальності триває місяць!

    З 88 наявних енергоблоків ТЕС працює 31. Ще 23 можуть працювати, але немає палива.

    З державних ТЕС працює лише 3!!!

    Запаси вугілля в 7 разів нижче норми.

    Морози вдарять наступного тижня, споживання енергоносіїв, яких і так немає, різко зросте!

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    Джерело: блог Володимира Омеляна

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    Теги: ТЕС вугілля війна бізнес опалення криза влада
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    Опалювальний сезон провалено. Наскільки все погано?