Опалювальний сезон провалено. Наскільки все погано?
Криза стала очевидною для експертів і з‘явилася в медіа
Поки ми зайняті глобальними проблемами: війна, переворот, падіння економіки, бідність, давайте повернемося до питання опалювального сезону.
Вже всім очевидно, що він провалений і віялові відключення неминучі з другої половини січня 2022 року або й раніше. І вимикати будуть всіх: бізнес, соціалку, пенсіонерів і айтішників, модних і немодних.
Комусь пощастить вчасно ввімкнути дизель-генератор, в кого він є, або натопити хату дровами, в кого є окремий будинок і встиг закупити дрова.
Решта будуть без світла, бо так зробив Зеленський.
До речі, інтернету і телебачення не буде, бо для цього теж потрібна електрика.
Але це аксіома, а ми ж повернемося до теорій влади.
Коли опалювальна криза стала очевидною для експертів і з‘явилася в медіа, уряд традиційно спершу відмовчувався, потім запевняв, що все в порядку, далі розповів, що вугілля законтрактоване і буде постачатися з «коліс» на ТЕС.
Сьогодні міністр енергетики наочно довів, як це постачання «з коліс» виглядає на практиці:
20 листопада в Україну прибуває перший панамакс з вугіллям для Трипільської ТЕС.
30 листопада, через 10 днів!, влада повідомляє, що цей панамакс в порту нарешті розвантажено!
Тепер, щоб завантажити це вугілля на вагони Укрзалізниці і доставити в центр України – буде потрібно ще мінімум 10-14 днів!
Бо оборотність вагонів впала, локомотивів немає, логістика вся провалена.
Тобто, те, що в нинішніх екстремальних умовах «з коліс» мало би тривати до 5 діб (1-2 доби розвантаження і 2-3 доби перевезення залізницею) – в реальності триває місяць!
З 88 наявних енергоблоків ТЕС працює 31. Ще 23 можуть працювати, але немає палива.
З державних ТЕС працює лише 3!!!
Запаси вугілля в 7 разів нижче норми.
Морози вдарять наступного тижня, споживання енергоносіїв, яких і так немає, різко зросте!
Джерело: блог Володимира Омеляна