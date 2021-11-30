Тимошенко розповіла, які «міни» заклав новий податковий закон (відео)

Лідерка «Батьківщини» вважає, що прийняті у законі податки у першу чергу вдарять по селянах

Тимошенко: «Закон 5600 свідомий крок до винищення українського селянства»

Ухвалений Верховною Радою законопроєкт 5600 убиває інвестиційний клімат в Україні, а також знищує українське село і середній бізнес. Про це заявила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

«Законопроєкт 5600 – це той переломний момент, коли держава починає більш предметно, більш чітко знищувати середній клас, знищувати фермерів, селян, маленький бізнес. Податковій адміністрації даються драконівські можливості «знімати податки живцем» і навіть забирати майно без суду і слідства. Такого закону, як 5600, ніде б не могло народитися у Європі, ні за яких обставин», – заявила Тимошенко.

Також лідерка «Батьківщини» наголосила, що ухвалені у законі податки насамперед вдарять по селянах, які обробляють власні паї.

«У цьому законі вводиться додатковий, абсолютно драконівськй податок для тих селян, які мають свої власні паї і самі їх обробляють. Це ті святі люди, на яких тримається сьогодні залишки органічної продукції в Україні. Також на них тримається і цінова політика, хоч трошечки стримується інфляція і зростання цін на продукти харчування…«Слуги народу» не змирилися з тим, що люди, які мають сільськогосподарські паї, їх не продають. Тому цим законом 5600 вони ввели непосильні для власників земель податки. Якщо ці податки почнуть працювати, «Слуги народу» сподіваються, що люди, не маючи можливості платити податки, масово продаватимуть свою сільськогосподарську землю. Цей закон, по суті, початок ліквідації села. Я розглядаю цей закон 5600 як абсолютно свідомий крок до винищення українського селянства», – наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5600 щодо збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету у другому читанні. Проєкт закону підтримали 255 депутатів.

Раніше Федерація роботодавців просила парламент не повертатися до розгляду законопроєкту № 5600.

Також міністр фінансів розповів, чого очікувати від законопроєкту 5600.

Законопроєкт №5600 називають антиолігархічним, ресурсним і навіть законом про податкову справедливість. При цьому великий бізнес різко протестує проти цього законопроєкту.

Зазначимо, бізнес-асоціації схвально оцінили рішення Ради зняти з розгляду законопроєкт № 5600.

Нагадаємо, нардеп Гетманцев пояснив, чи планує влада оподатковувати городи через скандальний законопроєкт 5600.

Як раніше повідомлялося, всі громадяни України, які володіють рухомим або нерухомим майном мають сплачувати обов’язкові платежі або податки державі. Зокрема, власники земельних ділянок щороку зобов’язані сплачувати земельний податок, крім випадків, коли вони звільнені від плати за землю.

Восени стало відомо, що чутки про додаткові платежі із землекористувачів, які нібито передбачені в законопроєкті №5660, вже наробили галасу.