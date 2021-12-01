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    Економіка та фінанси

    Зеленський пообіцяв забезпечити житлом усіх ветеранів АТО та ООС, що стоять на квартирній черзі

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    Виступ президента у Раді тривав близько години - Зеленський пообіцяв забезпечити житлом усіх ветеранів АТО та ООС, що стоять на квартирній черзі
    Виступ президента у Раді тривав близько години

    У подальшому влада планує забезпечити житлом всіх військовослужбовців

    Протягом 2022 року влада надасть квартири всім ветеранам Антитерористичної операції та Операції Об'єднаних сил, які стоять у черзі на житло від держави. Про це голова держави заявив під час свого щорічного послання Верховній Раді.

    «Я пишаюся тим, що ми наступного року вперше з початку війни на сході України повністю закриємо чергу на квартири для всіх ветеранів війни на сході України. Одразу після ветеранів ми розпочинаємо такий самий процес для всіх наших військовослужбовців», – наголосив голова держави.

    Президент додав, що у 2022 році фінансування сектора оборони і безпеки перевищить 320 млрд грн, тоді як у 2018 році ця сума становила тільки 191,7 млрд.

    Нагадаємо, під час щорічного послання президента Верховній Раді президент України Володимир Злнеський зробив кілька важливих заяв. Зокрема, він пообіцяв збільшення заплат українським лікарям та медичним працівникам. Також президент анонсував законопроект про множинне громадянство та анонсував запровадження економічного паспорта українця.

    Також нагадаємо, що у день звернення Зеленського до Ради біля парламенту та інших об'єктів урядового кварталу запланована серія акцій протесту, через що рух у центрі Києва сьогодні перекриють.

    Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко допустив можливе блокування проходів до Ради вранці 1 грудня і заявив, що учасникам «держперевороту» платять по тисячі гривень.

    Також глава уряду Денис Шмигаль розкрив «секретні дані» про підготовку держперевороту.

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    Теги: АТО Верховна Рада фінансування Володимир Зеленський президент влада громадянство
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    Зеленський пообіцяв забезпечити житлом усіх ветеранів АТО та ООС, що стоять на квартирній черзі