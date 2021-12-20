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    Думки вголос

    Василь Сліпак: він не був воїном, але він ним став, бо інакше би не зміг жити далі

    • Володимир Омелян

      Ексміністр інфраструктури

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    Він свідомо пішов на Війну, бо вважав, як і більшість з нас, що немає нічого важливішого за Україну - Василь Сліпак: він не був воїном, але він ним став, бо інакше би не зміг жити далі
    Він свідомо пішов на Війну, бо вважав, як і більшість з нас, що немає нічого важливішого за Україну

    З днем народження, Василю!

    Сьогодні йому 47.

    Мало би бути…

    Але російська куля обірвала його Життя.

    Він свідомо пішов на Війну, бо вважав, як і більшість з нас, що немає нічого важливішого за Україну.

    Він не був Воїном, але він ним став, бо інакше би не зміг жити далі.

    Його подвиг – це звитяга. Зброя в руках, бо зазіхають на святе – Твою Державу.

    Ти можеш бути співаком, бізнесменом, шахтарем, айтішником, політиком, але коли нападає ворог – Ти стаєш Воїном.

    І тоді народжуються нові вільні покоління, без рабства і окупації.

    Дякую Тобі!

    З днем народження, Василю!

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    Джерело: блог Володимира Омеляна

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    Теги: Донбас війна Василь Сліпак
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    Василь Сліпак: він не був воїном, але він ним став, бо інакше би не зміг жити далі