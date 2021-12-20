Василь Сліпак: він не був воїном, але він ним став, бо інакше би не зміг жити далі

Він свідомо пішов на Війну, бо вважав, як і більшість з нас, що немає нічого важливішого за Україну

З днем народження, Василю!

Сьогодні йому 47.

Мало би бути…

Але російська куля обірвала його Життя.

Він свідомо пішов на Війну, бо вважав, як і більшість з нас, що немає нічого важливішого за Україну.

Він не був Воїном, але він ним став, бо інакше би не зміг жити далі.

Його подвиг – це звитяга. Зброя в руках, бо зазіхають на святе – Твою Державу.

Ти можеш бути співаком, бізнесменом, шахтарем, айтішником, політиком, але коли нападає ворог – Ти стаєш Воїном.

І тоді народжуються нові вільні покоління, без рабства і окупації.

Дякую Тобі!

З днем народження, Василю!

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Джерело: блог Володимира Омеляна

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