Василь Сліпак: він не був воїном, але він ним став, бо інакше би не зміг жити далі
З днем народження, Василю!
Сьогодні йому 47.
Мало би бути…
Але російська куля обірвала його Життя.
Він свідомо пішов на Війну, бо вважав, як і більшість з нас, що немає нічого важливішого за Україну.
Він не був Воїном, але він ним став, бо інакше би не зміг жити далі.
Його подвиг – це звитяга. Зброя в руках, бо зазіхають на святе – Твою Державу.
Ти можеш бути співаком, бізнесменом, шахтарем, айтішником, політиком, але коли нападає ворог – Ти стаєш Воїном.
І тоді народжуються нові вільні покоління, без рабства і окупації.
Дякую Тобі!
З днем народження, Василю!
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Джерело: блог Володимира Омеляна