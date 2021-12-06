США можуть відключити Росію від системи Swift

У Кремлі назвали повідомлення про нові жорсткі санкції «інформаційною істерикою»

Адміністрація президента США Джозефа Байдена не відкидає запровадження нових санкцій проти Росії. Зокрема йдеться про від'єднання країни-агресора від міжбанківської системи Swift.

Про це пише CNN із посиланням на свої джерела. Водночас у Кремлі назвали такі повідомлення «інформаційною істерикою».

Як зазначає видання, що завдання обмежувальних заходів – утримати президента Росії Володимира Путіна від вторгнення в Україну.

Санкції планується застосувати до суверенного боргу Росії. Також розглядається від'єднання країни від міжбанківської системи Swift.

Один із високопосадовців зауважив, що підготовлено найгірший санкційний пакет, який будь-коли застосовувався до країни.

Водночас джерела CNN зазначають, що остаточного переліку можливих обмежень проти РФ ще не затверджено.

Зі свого боку прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав це повідомлення «істерикою».

«Швидше, це не новини, а продовження інформаційної істерики, яку ми цими днями спостерігаємо у ЗМІ», – наводить його слова ТАСС.

Система Swift дає змогу банкам та компаніям обмінюватися фінансовими повідомленнями у всьому світі. Для розрахунків у Росії є інші методи роботи, проте міжнародні транзакції без Swift неможливі.

Раніше стало відомо, що США готові запровадити нові санкції проти Росії через Україну.

Як відомо, переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна підтвердили в Білому домі. Головною темою розмови стане Україна.

У Кремлі повідомили, що початок переговорів очікується «в районі шостої вечора» (17:00 за київським часом).

У президента України Володимира Зеленського від завтрашніх переговорів президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним очікують «прояснення глобальної картини».

Нагадаємо, українці звернулись до Байдена напередодні його розмови з Путіним. Листа підписали 112 активістів і громадських діячів.

Байден має намір також провести переговори із Зеленським. Розмова лідерів двох країн відбудеться перед розмовою Байдена з Путіним, або після неї. Наразі різні ЗМІ повідомляють різний час таких переговорів.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

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