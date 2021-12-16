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    Сенатори США хочуть дати Україні $450 млн та оголосити РФ «спонсором тероризму»

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    Група сенаторів США пригрозила закріпити за Росією статус &laquo;спонсора тероризму&raquo; - Сенатори США хочуть дати Україні $450 млн та оголосити РФ «спонсором тероризму»
    Група сенаторів США пригрозила закріпити за Росією статус «спонсора тероризму»
    колаж: myc.news

    Один з сенаторів зазначив, що «проста загроза санкцій» не зупинить Росію в її планах щодо вторгнення в Україну

    Група з дев'яти сенаторів США запропонувала надати Україні у 2022 році військову допомогу на $450 млн і закріпити за Росією статус «спонсора тероризму», якщо вона введе війська в Україну. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті комітету Сенату з міжнародних відносин.

    «Оскільки Україна зіткнулася з черговим нарощуванням російських військ біля кордону та загрозою вторгнення, США мають зробити все можливе, щоб стримати Росію та надати Україні постачання та підтримку, необхідні їй для самооборони», – заявив голова комітету сенатор-республіканець Джим Ріш.

    Ініціатива підтримали ще вісім сенаторів, зокрема старший республіканець у комітеті Сенату із збройних сил Марко Рубіо та заступник голови комітету з розвідки Пет Тумі.

    За словами Ріша, він вирішив представити цю ініціативу у зв'язку із «бездіяльністю» адміністрації президента-демократа США Джо Байдена.

    У свою чергу Тумі зазначив, що «проста загроза санкцій» не зупинить Росію в її планах щодо вторгнення в Україну.

    «Адміністрація (президента США, – ред.) має негайно вжити конкретних кроків щодо надання допомоги Україні, наклавши санкції на газопровід «Північний потік-2», – заявив сенатор.

    Напередодні Сенат США схвалив оборонний бюджет: для України передбачено $300 млн.

    Водночас, до проєкту бюджету не увійшла поправка, яка передбачала санкції щодо компанії-оператора Nord Stream 2 AG.

    Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну. Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

    Згодом Байден анонсував нову тривалу розмову з Путіним.

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    Теги: Росія Адміністрація Президента США Джозеф Байден санкції тероризм агресія фінансування Україна Сенат США озброєння
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    Сенатори США хочуть дати Україні $450 млн та оголосити РФ «спонсором тероризму»