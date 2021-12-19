Корнієнко спрогнозував, коли завершиться конфлікт влади з Ахметовим

Перший віцеспікер розповів, коли представники влади повернуться на шоу Шустера

Конфронтація нинішньої влади та олігархів завершиться, коли бізнесмени будуть жити за правилами. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив ексголова партії «Слуга народу», а нині перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

«Закон про медіа» знову став актуальним, так само є законопроєкт про Антимонопольний комітет, який підтримали наші міжнародні партнери. На другому читанні є законопроєкт про корпоративне управління, Антикорупційна стратегія – багато чого з плану по боротьбі з олігархами, який уряд нещодавно затвердив», – сказав Корнієнко.

Водночас політик зауважив, що представники влади не повернуться на шоу Шустера «доки там відбуваються маніпуляції, а наразі вони присутні постійно».

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов начебто разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

Згодом Ахметов заявив, що інформація президента про нібито втягування його в держпереворот, не є правдивою.

Народний депутат 8 скликання Вадим Денисенко висловив думку, що це війна за політичні рейтинги, де переможцем буде тільки один.

Вступивши у конфронтацію з чинним президентом України Володимиром Зеленським, Рінат Ахметов, фактично, став на захист свободи слова та конституційного порядку. Такими міркуваннями в інтерв’ю «Главкому» поділився український юрист та політик, ексголова Дніпропетровської облради та соратник Ігоря Коломойського Святослав Олійник.

Раніше перший віцеспікер Олександр Корнієнко заявив, що при нинішньому спікері парламенту Руслану Стефанчуку прийняття законопроєктів відбувається значно швидше, ніж під час головування у Раді Дмитра Разумкова. Та й загалом робота парламенту стала організованою.

Читайте також інтерв'ю: