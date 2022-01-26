Україна піднялася у рейтингу найсильніших армій світу

Минулого року ЗСУ перебували на 25 місці, а зараз піднялися на три рядки

Україна посіла 22 місце в оновленому рейтингу армій світу, складеному Global Firepower Index на початку 2022 року.

Минулого року ЗСУ перебували на 25 місці, а зараз піднялися на три рядки.

Так, за рік Україна покращила «Індекс сили» (PwrIndx) – 0,3266 проти 0,4396 минулого року.

Українська армія стоїть у рейтингу вище за всі сусідні країни, крім Росії, яка перебуває на другому місці між США та Китаєм.

Світовий рейтинг Global Firepower Index

Цього року армія України обігнала у рейтингу польську (24 місце), а також вийшла на шосте місце у Європі. Далі серед сусідніх армій йдуть: Румунія – 38, Білорусь – 52, Угорщина – 56, Словаччина – 60 та Молдова – 105.

Найпотужніша у військовому плані у Європі – Франція, далі йде Велика Британія, Італія, Німеччина, Іспанія.

Європейський рейтинг Global Firepower Index

Global Firepower оцінює країни за 55 показниками: кількість зброї, військової техніки та чисельність армії. Експерти також враховували транспортну інфраструктуру, військовий бюджет, доступ до нафти тощо.

Як повідомлялося, США обіцяють Україні ще більше зброї у разі вторгнення РФ. Напередодні Штати передали Україні 300 ракетних комплексів Javelin.

Нагадаємо, 25 січня в Україну прибув третій літак з військовою допомогою від США (відео).

22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США. Вантаж включає летальну зброю, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту.

А наступного дня в Україну прибула друга партія військової допомоги від США. Штати передали Збройним силам нашої країни більш ніж 80 тонн озброєння.

Згодом Пентагон показав, яку зброю отримала Україна (фото).

До слова, киянка купила гвинтівку і показала, як готується до можливого вторгнення (фото).