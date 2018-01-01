Соціологія в Росії: якщо скажеш, що не любиш Путіна, то й по пиці отримати можеш

Опитування анонімне, але хто їх знає: може, вони стежать і все дізнаються про тебе

Мовою оригіналу Конечно, мне жаль, что опросов «Левада-центра» про выборы не будет. Это единственная социологическая служба, которая вызывала мое доверие. Наверное, поэтому ее и записали во враги народа и шпионы – иначе я понятие «иностранного агента» не трактую. Но в целом, вся эта

Володимир Путін начебто має шалену підтримку з боку росіян

Опитування анонімне, але хто їх знає: може, вони стежать і все дізнаються про тебе

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Конечно, мне жаль, что опросов «Левада-центра» про выборы не будет. Это единственная социологическая служба, которая вызывала мое доверие. Наверное, поэтому ее и записали во враги народа и шпионы – иначе я понятие «иностранного агента» не трактую. Но в целом, вся эта социология – фигня. В стране, где все более или менее официальные структуры так или иначе, много или мало, но врут – отчего социологи должны говорить правду и только правду? Социология – это тоже бизнес. Чтобы оставаться прибыльным и не потерять рынок, ты должен давать те результаты, которые порадуют клиентов, и говорить им то, что они хотят услышать. А клиенты не обязательно хотя знать правду. В этом, кстати, может быть и скрывается такое странное стремление задушить всяких несистемных оппонентов. Зачем вроде бы – если у этих оппонентов поддержки процентов пять, а у власти большинство населения? Но власть сама не верит цифрам опросов и наверняка не знает, так ли много у нее сторонников и так ли мало сторонников у одного Персонажа, которого они даже по имени боятся назвать. И на всякий случай они всех подряд к ногтю прижимают. Но социология – полная фигня еще по одной причине. Респонденты ведь тоже правды не говорят.

Особенно где-нибудь в глубинке. Подходит к тебе незнакомый человек и спрашивает: вы за кого, за Путина или за Катю Гордон? Куда проще дать «правильный» ответ. А то скажешь, что ты не за Путина, а за Катю, или за Ксюшу, или за Клубничного Короля – где гарантия, что тебе за такие ответы потом не наваляют? На работе накажут, в милицию позовут. Опрос анонимный, но кто их знает: может, они за мной следят и все про меня выяснят. Мне один раз вот так позвонили по городскому номеру и стали спрашивать, люблю ли я Собянина. И мне было неуютно: номер-то они мой знают – вдруг самому Собянину сообщат, что его Орех не любит! Лучше уж я похвалю его плитку и реновацию. Но помимо того, что граждане боятся говорить, что думают, они особо и не думают-то ничего! Запудрить им мозги проще простого. Сегодня любят – завтра ненавидят. Сегодня верят в то, что это черное, а завтра, глядя на картину Малевича, скажут, что она называется «Белый Квадрат». Поэтому социология в России не так далеко ушла от гадания на кофейной гуще и спиритизма. Хотя «Леваде» я по-человечески очень сочувствую. Они-то стараются работать честно, чудаки.

Джерело: Эхо Москвы

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