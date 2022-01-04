Сенатори США прогнозують швидкі санкції проти «Північного потоку-2»

Голосування у Сенаті щодо нових санкції проти «Північного потоку-2» може відбутися 14 січня

Для ухвалення законопроєкту, який передбачає обмеження щодо газопроводу, необхідні 60 зі 100 голосів сенаторів

У Республіканській партії США розповіли про швидкі санкції, які планує ухвалити американський Сенат проти газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на джерело.

Як зазначає видання, для ухвалення законопроєкту, який передбачає обмеження щодо газопроводу, необхідні 60 зі 100 голосів сенаторів. Голосування щодо документу пройде 14 січня.

«Ми виграємо це голосування переважною більшістю», – заявив старший помічник одного з сенаторів від республіканців.

Після схвалення Сенату законопроєкт надійде до палати представників, а згодом – на підпис президенту. Однак, якщо глава держави відмовиться вводити санкції, зробити це зможе Конгрес, йдеться в документі.

У грудні минулого року президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет на 2022 рік, але від нових санкцій проти газопроводу «Північний потік-2» у документі відмовилися.

До слова, МЗС Росії окреслило перспективи сертифікації «Північного потоку-2».

Раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький прокоментував слова Володимира Путіна щодо відправки газу в Європу в обмін на згоду на «Північний потік-2».

Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним те, що російський «Північний потік-2» не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі.

До слова, 22 грудня уряд Німеччини досяг консенсусу щодо «Північного потоку-2». Раніше німецький депутат розповів про «головний біль» через «Північний потік-2».

Також віцеканцлер Німеччини назвав «Північний потік-2» геополітичною помилкою.

Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік-2». Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.