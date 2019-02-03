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    Думки вголос

    Чи розуміють настоятелі Помісної церкви своє основне завдання?

    • Остап Дроздов

      Журналіст

    • Розсилка
    Митрополит Епіфаній - Чи розуміють настоятелі Помісної церкви своє основне завдання?
    Митрополит Епіфаній

    Ні в якому разі не можна зрощуватися з державою!

    Інтронізація і Томос – це все добре і знаменно, проте мене хвилює інше. Чи розуміють настоятелі автокефальної ПЦУ своє основне завдання: не перетворитися в українське подобіє російської православної державної церкви? 

    Я не належу до конфесії ортодоксів, тому мої думки будуть лише з громадянської позиції.

    Україна – світська держава і такою має залишитися апріорі. А це означає, що я не хочу бачити всечесніших отців та українізованих батюшок на з’їздах будь-яких партій та на інших політичних збіговськах. Дорогі отці, ви повинні з цим покінчити. А то ви надто вже змахуєте на російську православну церкву, яка перебуває на побігеньках у державної влади і є її відростком. 

    Я хочу пересвідчитися, що і інтронізований Епіфаній, і вся верхівка ПЦУ розуміють, що тепер, коли всі інавгураційні процедури пройдено, всі алилуя керманичу держави заспівано, настав сам час відійти в бік від офіційної бюрократії і зайнятися розбудовою Церкви, а не духовного спецпідрозділу Банкової. Настав час преподобним отцям сказати собі: ми вже дали на собі попіаритися вдосталь, ми вже повисіли на всіх білбордах, ми вже виступили на всіх агітаційних мітингах одного з кандидатів у президенти – досить! А тепер – до справи. А саме: 

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    • Перехід на григоріанський календар. Тому що вся історія з Томосом до одного місця, якщо ПЦУ в найближчий час не порве свою календарну прив’язку до русского міра і путінсько-кірілового лона.
    • Також я категорично проти того, аби священики гальмували європеїзацію суспільного життя і перетворилися на центр ретроградного тяжіння. Тому що це дуже по-російськи – коментувати все і вся, сидячи на необлікованій готівці, на пільгах, на тойотах і мерседесах, в облаштованих за останнім писком моди патріарших палатах і взагалі не розуміючи новітніх віянь. 
    • Щиро вірю, що вистраждана не Порошенком, а цілим поколінням репресованих священиків ПЦУ усвідомлює свою історичну місію повністю порвати з русскою традицією церковного менеджменту. Якщо ми хочемо мати в Україні не одержавлену Церкву, як у росії це є, то: 
    • Ні в якому разі не можна зрощуватися з державою! 
    • Ні в якому разі не можна перетворитися на плацдарм політичного піару! 
    • Ні в якому разі не можна перетворитися в ортодоксальний стоп-кран для країни Україна, яка прагне йти в ногу з цивілізованим світом, а не копіювати всі ці відсталі, допотопні звички російської православної церкви, яка безнадійно застрягла не лише в минулому, але й у ширінці своїх державних правителів.

    Сердечно вітаю очільників ПЦУ і сподіваюся, що вже з завтрашнього дня вони припинять трактувати себе як державних мужів. І покажуть, що в нас не буде дзеркалення російсько-кірілових звичок.

    Джерело: блог Остапа Дроздова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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