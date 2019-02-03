На Закарпатті громада перейшла до ПЦУ, але московський священик влаштував скандал



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Більшість парафіян висловилися за перехід

Парафіяни відстояли храм попри ґвалт

Громада храму святого Георгія Побідоносця селища Ясіня Рахівського району (урочище Кевелів) на Закарпатті перейшла до Православної церкви України. Про це повідомив єпископ Закарпатської єпархії Православної церкви України Варсонофій.

За його словами, рішення покинути Хустську єпархію РПЦ в Україні громада ухвалила у неділю, 3 лютого. За перехід висловилася більшість парафіян: 70 – за,14 – проти.

«Священник відмовився від переходу та разом з благочинним від Хустської єпархії ображають людей-парафіян та не хочуть покидати храм», - відзначив ієрарх Православної церкви України.

Пізніше єпископ Варсонофій повідомив, що громада відстояла свій храм.

«Священики Хустської єпархії [колишньої] УПЦ Московського патріархату передали ключі від церковної споруди їх законним власникам-громаді, та звільнили храм», - зазначив він.

Нагадаємо, наприкінці січня громада храму Покрови Пресвятої Богородиці селища Ясіня Рахівського району у Закарпатській області вийшла з підпорядкування РПЦ в Україні та приєдналась до Закарпатської єпархії Православної церкви України.