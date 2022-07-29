Росіяни намагаються нас залякати

Нам варто зосередитись на встановленні всіх причетних до звірячих злочинів окупантів

Мета публікації відеозапису катування і вбивства українського військового – налякати. Це відео б’є в дуже вразливе місце, у природний і непереборний страх, який притаманний багатьом чоловікам (не тому, що вони боягузи чи не досить сміливі).

Що більше українців побачить це відео, то в більшої кількості людей воно викличе цей первісний, неконтрольований страх. (Якщо вам пощастило і на вас кастрація не справляє особливого враження, просто повірте, що на інших – справляє)

Тому намагання розганяти це відео у твітері або заклики «це повинен побачити весь світ», які я бачу в деяких лідерів думок... М’яко кажучи, нерозважливі. На мою думку, медіа та правозахисним організаціям варто зосередитись на встановленні всіх причетних до цього злочину. І точно не поширювати чи не переказувати натуралістично те, що там зображено.

Перевірочна вправа: спробуйте поставити себе на місце катованого і вбитого чоловіка (а це реальна людина, українець, ім’я якого ми поки що не знаємо, але рано чи пізно воно стане відомим) – чи хотіли б ви, аби зображення такого кінця вашого життя побачили ваші рідні та мільйони довільних людей?