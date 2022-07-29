Шокуючі кадри з Оленівки. Окупанти вбили десятки українських полонених

Російські загарбники накрили вогнем в’язницю, де утримували українських полонених

У мережі з’явилося відео наслідків артилерійського удару росіян по в’язниці в Оленівці на окупованій Донеччині. У будівлі виправної установи утримували полонених українських військовослужбовців.

На кадрах видно, обгорілі двоярусні ліжка, на яких очевидно, спали полонені, а також багато обгорілих тіл. Будівля зруйнована та вигоріла ущент.

Як відомо, сьогодні, 29 липня, російські збройні сили здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де утримувались зокрема й українські військовополонені.

Генштаб ЗСУ повідомив, що обстріл було зроблено для того, щоб звинуватити Україну в скоєнні воєнних злочинів та приховати тортури над полоненими.

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У в’язниці в Оленівці окупанти утримували полонених із заводу «Азовсталь» у Маріуполі. У цій в’язниці також тримали цивільних маріупольців, які не пройшли так звану фільтрацію, влаштовану ворогом.

Нагадаємо, засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький заявив, що цієї ночі росіяни вбили частину полонених «азовців» під час удару по вʼязниці в тимчасово окупованій Оленівці. За його словами, бійці полку були переведені в окрему будівлю. Білецький наголосив, що російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії.