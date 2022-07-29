Катування бійця ЗСУ. Банкова відреагувала на відео російських ЗМІ

Подоляк: «Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо»

В одному з російських Telegram-каналів зʼявилося відео знущань над військовополоненим в українському камуфляжі. Двоє інших військових, які розмовляли російською, провели полоненому кастрацію канцелярським ножем.

На відео видно, що двоє окупантів, які розмовляють між собою російською мовою без акценту, знущаються над військовополоненим в українському камуфляжі із жовто-блакитними нашивками та звʼязаними руками.

Також поруч стоїть автомобіль із великою літерою Z на капоті – символом російської техніки на окупованих територіях.

Один із тих, хто знущався над полоненим, мав схожий на ковбойській капелюх. Користувачі Twitter знайшли російського військового, який мав точно такий самий капелюх. Його помітили на деяких відео пропагандистів з окупованого Сєвєродонецька. Крім цього, російський військовий із Сєвєродонецька має такий самий браслет, як і той, хто знущався з українського полоненого.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter відреагував на звірство рашистів.

«Все, що треба розуміти світу: Росія – країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути кари російським катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо», – написав він.

Раніше повідомлялося, що у російському полоні перебувають до 8000 українців, а росіян в полоні в Україні – набагато менше.