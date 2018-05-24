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    Думки вголос

    Російська влада незабаром буде саджати опонентів навіть за неправильні думки

    • Матвій Ганапольський

      Оглядач

    • Розсилка
    Російська влада незабаром буде саджати опонентів навіть за неправильні думки

    Кандидатом на держзраду стане кожен другий, особливо журналістів це торкнеться і політологів

    Мовою оригіналу

    Только вчера властные пацаны заправили самолёты и полетели бомбить Воронеж, то есть, своих, законом о контрсанкциях. Бомбардировка была успешной – теперь Запад, если чего-то захочет, будет умолять Россию это дать на коленях. Вот прямо сейчас Трамп, Меркель, Макрон и Тереза Мэй сидят и чешут репу – как бы умолить Россию дать то, что им надо. Правда дискуссия зашла в тупик на стадии подготовки – они не могут понять, что им нужно от России, ибо у них всё есть. Всё, что предлагает Россия у них уже есть, только новой модели, дешевле и оно работает. Хотели они умолить Путина дать им ту самую ракету с ядерным двигателем с непредсказуемой территорией, которой Путин им грозил. Но, как теперь известно, все запуски этой ракеты провалились, они рухнули пролетев секунды и стоит лишь догадываться, развалились ли их ядерные двигатели и не грозит ли миру новый Чернобыль с непредсказуемо заражённой территорией.

    В общем, новый закон, в который кремлёвцы могут напихать любые ограничения, чтобы морить свой собственный народ, успешно принят. 

    Однако, нужна была какая-то изюминка, чтобы народ не просто был ограничен в своих желаниях, но чтобы он, народ, сидел. А чтобы народ сел, нужно поставить его в такие рамки, чтобы он обязательно, неожиданно для себя, совершил преступление. И не просто преступление, а госизмену!!!

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    Поясняю. В Госдуме уже лежит законопроект, который вводит уголовную ответственность за способствование санкциям. Как и полагается в России, этот целый большой закон направлен против одного маленького человека – Владимира Кара-Мурзы младшего, который не простил власти убийство Бориса Немцова и активно призывает за рубежом вводить санкции. И, несмотря на протесты РСПП и Совета по правам человека, закон продавливают.

    И вот добавление к этому закону – как вишенка на торте – предложение приравнять «способствование санкциям» к госизмене. 

    Светит солнце, ты встал утром и собираешься на работу, а тебя у двери ждёт полиция. Оказывается, ты руководитель маленькой фирмы и у тебя был бизнес с большой фирмой, но она попала под западные санкции. И ты вежливо распрощался с этой большой фирмой, ибо сам боишься под эти санкции попасть. Так вот, отныне ты совершаешь госизмену и сядешь. Госдумские пацаны большой фирме всё компенсируют из бюджета, а сядешь ты. 

    Именно такая задача. 

    Думаю, что кандидатом на госизмену сейчас будет каждый второй, особенно журналистов это коснётся и политологов. Политолог поехал на международный форум, покритиковал Самодержца и русские порядки, там послушали, прислушались, усилили санкции – и политолог изменил Родине.

    Пора в госизмене обвинить и журналистов, меня, к примеру. Вот я считаю режим Путина профнепригодным, ведущим страну к катастрофе, аннексию Крыма преступной, так же, как и войну на Донбассе. Свои заметки, как эту, я публикую на сайте «Эха», а «Эхо» читает Госдеп. И, возможно, в санкциях, хотя мне из Госдепа об этом не сообщали, есть и моя маленькая доля успеха. 

    В общем, пацаны из Госдумы на правильном пути – уголовка за митинги, уголовка за перепост твитта, уголовка за ведение передачи на канале Навального, а теперь госизмена за то, что говоришь и совершаешь. 

    Видимо, скоро будет за то, что думаешь. 

    В общем, Воронежу советую не расслабляться.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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