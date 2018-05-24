У Києві під російське посольство принесли «булочки для Путіна» (фото)

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Фото: Укрінформ

Українські літератори, митці та правозахисники провели літературно-мистецький перформанс

У Києві біля посольства РФ у четвер, 24 травня, пройшла акція на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Українські літератори, митці та правозахисники провели літературно-мистецький перформанс і передали «булочки для Путіна», в кожну з яких вклали фігурку людини.

При цьому кількість таких наповнених «булочок» відповідала кількості політв'язнів.

Учасниця акції, письменниця Міла Іванцова заявила, що українці мусять «зробити все можливе, аби він опинився на волі».

«Я з одного боку підтримую голодування Олега Сенцова, але з іншого - розумію всю небезпеку, на яку він наражається. Я дуже хочу, щоб ця людина жила. Ця людина може зробити дуже багато корисного для України на волі, якщо навіть в застінках російських він робить все можливе, піднімає дух», - сказала Іванцова.

Нагадаємо, раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

Джерело: Укрінформ