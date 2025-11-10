Корупція в енергетиці. Як лікувати і що заважає?

Гроші, які сьогодні показало НАБУ – це тільки крапля в морі кешу від енергетики

Енергетика – улюблена житниця корупціонерів різних часів. Обличчя змінюються, схеми спрощуються, а суть залишається незмінною.

Як проявляє себе корупція в енергетиці? В основному вона повʼязана з ручним керуванням державними підприємствами, які в уяві начальників мають приносити їм кеш та електоральну підтримку.

А політика уряду при цьому позиціонується виключно як соціальна турбота у вигляді псевдонизьких тарифів та зимових пакетів допомоги.

Зрозуміло, що всім до вподоби низькі тарифи на електрику та тепло. І тому ми продовжуємо вірити в казочку, ніби це можливо лише завдяки державній політиці та можливості ручного керування державними підприємствами. Такими, як Енергоатом, Центренерго, Нафтогаз, Укргідроенерго…

А в реальності за цією турботою – банальні та прості схеми виведення кешу з усього. Починаючи з будівництва, і не обмежуючись змовами на ринку. Мільярд до мільярду… І так роками.

Стоси грошей на фото НАБУ – це тільки крапля в морі кешу від енергетики. Море кешу, яке довіряють виключно своїм, і тому категорично не хочуть втрачати контроль над державними енергетичними підприємствами.

І так буде продовжуватись, допоки ми будемо імітувати створення ринків, толерувати непрофесіоналізм та політичний вплив на державні компанії. Як лікувати це – зрозуміло. А от де політична воля для цього – незрозуміло.