Лана Зеркаль Радниця міністра енергетики

Корупція в енергетиці. Як лікувати і що заважає?

колаж: glavcom.ua

Гроші, які сьогодні показало НАБУ – це тільки крапля в морі кешу від енергетики

Енергетика – улюблена житниця корупціонерів різних часів. Обличчя змінюються, схеми спрощуються, а суть залишається незмінною.

Як проявляє себе корупція в енергетиці? В основному вона повʼязана з ручним керуванням державними підприємствами, які в уяві начальників мають приносити їм кеш та електоральну підтримку.

А політика уряду при цьому позиціонується виключно як соціальна турбота у вигляді псевдонизьких тарифів та зимових пакетів допомоги. 

Зрозуміло, що всім до вподоби низькі тарифи на електрику та тепло. І тому ми продовжуємо вірити в казочку, ніби це можливо лише завдяки державній політиці та можливості ручного керування державними підприємствами. Такими, як Енергоатом, Центренерго, Нафтогаз, Укргідроенерго…

А в реальності за цією турботою – банальні та прості схеми виведення кешу з усього. Починаючи з будівництва, і не обмежуючись змовами на ринку. Мільярд до мільярду…  І так роками.

Корупція в енергетиці. Як лікувати і що заважає? фото 1

Стоси грошей на фото НАБУ – це тільки крапля в морі кешу від енергетики. Море кешу, яке довіряють виключно своїм, і тому категорично не хочуть втрачати контроль над державними енергетичними підприємствами.

І так буде продовжуватись, допоки ми будемо імітувати створення ринків, толерувати непрофесіоналізм та політичний вплив на державні компанії. Як лікувати це – зрозуміло. А от де політична воля для цього – незрозуміло.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: корупція в Україні енергетика тарифи Енергоатом Центренерго корупція Укргідроенерго Нафтогаз України

