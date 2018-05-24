Відомий український політик пропонує заплатити викуп за Сенцова

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Політик пояснив, у чому трагізм долі Сенцова, Карпюка, Клиха

За словами Безсмертного, українська держава досі не визначилася, що є основною цінністю - людське життя чи капітал

Українська влада прикладає недостатньо зусиль задля звільнення незаконно ув’язнених в Росії українців. Про це заявив український політик, екс-віце-прем’єр-міністр Роман Безсмертний, коментуючи голодування Олега Сенцова в російській в’язниці.

Він нагадав, що вже котрий рік Україну хвилює тема звільнення заручників, військовополонених, незаконно утримуваних, ув’язнених в Росії та на території окупованого Донбасу, проте досі невизначений їхній статус.

«Спочатку була АТО, тепер ООС, але юридично - це не війна. Всі ці люди, які переживають складні умови, не є військовополоненими з точки зору формального статусу, по відношенню до них не діє міжнародне право. Трагізм долі Сенцова, Карпюка, Клиха у тому, що до цього часу, на п’ятому році війни, відповідь на це питання не сформована», - сказав політик.

Безсмертний вважає, що сьогодні українська держава не здатна розв’язати цю проблему, бо досі не визначилася, що є основною цінністю – людське життя чи капітал. «В результаті на законодавчому та політичному рівні керівництво держави не в силі і не здатне приймати рішення, як діяти для звільнення Сенцова, Карпюка, Клиха та інших осіб, які утримуються в Російській Федерації, тепер і в Білорусі та на окупованому Донбасі», - зазначив він.

На думку політика, якщо б нинішнє політичне керівництво України сповідувало цю позицію, то є маса інструментів тиску. «Розрив дипломатичних та економічних стосунків, вихід із певних договорів, перекриття енергопроводів, постачання продуктів, трас і т.д. Врешті-решт, в цій ситуації доречний просто викуп, якщо головна цінність - людське життя», - переконаний Безсмертний.

Нагадаємо, раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.