Події у Білорусі: Київ ховає голову у пісок, а заява МЗС – сором

Олена Зеркаль Ексзаступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції

Олена Зеркаль

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Людські цінності найбільш проявляються у випробуваннях, про них легко говорити, а у діях чи бездіяльності ти вже не можеш вдавати AP

Новому поколінню білорусів свобода важливіша за смачну згущонку та ковбасу,

Ломка Білоруссю продовжується вже тиждень. Кадри постраждалих від побоїв та катувань подумки повертають до подій на Майдані та жахають жорстокістю нелюдів, які зневажають всіх і все, що не вписується в «нормальність» їхньої системи.

Система, в якій не зважаючи на повний контроль влади над ЗМІ, а також «смачну згущонку» та якісну ковбасу, виросло покоління, готове ризикуючи життям відстоювати свою свободу волевиявлення. Отже, споживання не головне для людей.

Свобода волевиявлення та несприйняття нав’язаного вибору Україні вартували дуже дорого, а те що важко дається цінується значно більше за наявне «по факту». Проте, українське суспільство зовсім не гомогенне і цінності дуже відрізняються, а «ватність» свідомості не пов’язана з мовою спілкування, це вже категорія світосприйняття.

Сприйняття чи скоріше несприйняття результатів виборів у Білорусі стало черговим лакмусом та показником свідомості. На жаль, реакція знову того ж ґатунку як і «головне – перестати стріляти». Звинувачувати та критикувати інших набагато простіше ніж самим бути принциповими та послідовними. Однак, трохи більш року тому питання чесності виборів особливо хвилювало тих, хто зараз зберігає мовчання та поводиться «нейтрально». Голова в піску не усуває проблем, а заява МЗС – сором. Розумію, що сучасні підходи до висловлювання позицій віддзеркалюють «генеральну лінію» і те, що у фразі «Ми загалом поділяємо позицію, висловлену Європейським Союзом щодо виборів в Білорусі» є Натяк, але …. Але Україна продовжує, не зважаючи на непопулярність визнання факту війни, втрачати людські життя за право вільного вибору. Людські Цінності найбільш проявляються у випробуваннях, про них легко говорити, а у діях чи бездіяльності ти вже не можеш вдавати і тоді все стає очевидним. Відповідно до заяви МЗС «Україна надзвичайно занепокоєна випадками необґрунтованої жорстокості правоохоронців щодо громадян, які беруть участь у протестах, представників ЗМІ та іноземців». Очевидно, що захист демократичних цінностей та й цінностей в цілому не є вже таким важливим, і наруга та катування людей не викликають обурення. Читайте також: МЗС України дав оцінку виборам в Білорусі: поділяємо позицію ЄС

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