Конфлікти з великими інвесторами шкодять бізнес-клімату в Україні – політолог



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Володимир Фесенко зазначив, що пафос міністра Милованова про важливість інвестиційного клімату він підтримує, але радить звернути увагу і на конкретні проблемні ситуації

Формування здорового інвестиційного клімату - це вирішення конкретних проблем навколо вже приватизованих найбільших підприємств і їхніх нинішніх інвесторів, - Фесенко

Штучно створені конфліктні ситуації навколо провідних підприємств, що були приватизовані за участю великих інвесторів (Mittal Steel, «Укртелеком», тютюнові компанії), є серйозною перешкодою під час формування позитивного інвестиційного клімату в Україні. Особливо, якщо ці конфлікти ініціює Фонд держмайна.

Таку думку висловив голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко на своїй сторінці у Facebook, аналізуючи виступ міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Милованова під час прямого ефіру програми «Свобода слова».

Політолог нагадав, що формування здорового інвестиційного клімату - це не тільки мусування абстрактних понять верховенства права і боротьби з корупцією, а й цілком конкретні проблеми навколо вже приватизованих найбільших підприємств і їхніх нинішніх інвесторів.

«Оскільки Тимофій (Милованов - ред.) В своєму виступі говорив про принципову важливість інвестиційного клімату, то я нагадаю, що це стосується не тільки абстрактного верховенства права і боротьби з корупцією, а й конкретних конфліктних ситуацій з нинішніми великими інвесторами (Міттал Стіл, Укртелеком , тютюнові компанії). У деяких із цих конфліктів задіяний Фонд держмайна. Тому пафос Милованова про важливість інвестиційного клімату я підтримую, але раджу звернути увагу і на конкретні проблемні ситуації», - підкреслив Фесенко, зазначивши, що попри все виступ міністра звучав досить переконливо і був підтриманий аудиторією.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook повідомляв, що Кабміном вже затверджені етапи підготовки до приватизації 800 державних підприємств. Тепер «критично важливо провести приватизацію правильно, а не так, як завжди». Зокрема, за словами Милованова, до приватизації кожного великого підприємства в уряді збираються підходити індивідуально, за участю радників, які займуться пошуком інвестором, вирішенням поточних судових і боргових проблем і розробкою стратегічного плану розвитку підприємства.

Водночас, як зазначалося в ЗМІ, інвестиційний клімат в Україні серйозно погіршиться в разі реприватизації компанії «Укртелеком», яку ініціює Фонд держмайна через судові процеси. Тільки зняття з порядку денного цієї теми стане «тим ключем, що відкриє двері для іноземного капіталу до наших підприємств, що приватизуються».

У свою чергу, прем'єрміністр України Олексій Гончарук під час інвестиційного форуму в Маріуполі заявив, що реприватизація є поганим сигналом для інвесторів і підриває довіру до держави, а також запевнив, що уряд буде ставитися до таких ідей дуже обережно.

У той же час президент Володимир Зеленський під час свого недавнього візиту до Литви запевнив, що в Україні не буде необдуманих і невиважених ретроспективних змін законодавства, які погіршують умови ведення бізнесу в країні. «Я ще раз хочу підтвердити: я і моя команда не будемо робити ніяких необдуманих і невиважених кроків, що відносяться до ретроспективних змін в нашому законодавстві і погіршують умови ведення бізнесу в країні», - підкреслив Зеленський.