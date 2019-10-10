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    Думки вголос

    Китай доводить, що новий Голокост є можливим

    • Павло Подобєд

      Історик

    • Розсилка
    Китай доводить, що новий Голокост є можливим

    Cвіт готується перегорнути сторінку в підручнику історії, а там... нові жахіття, що мають пробудити нас до людяності

    Насправді вся ця історія з винищенням багатомільйонної нації уйгурів демонструє глибоку кризу «цивілізації цінностей», насамперед Європи. І не питайте «яке відношення має Європа до Східного Туркестану?». Адже йдеться про примусові аборти серед уйгурських жінок, про знущання над вагітними, про вилучення дітей з уйгурських сімей. Зрештою, мова і про концентраційні табори, які Пекін називає «таборами перевиховання».

    Сьогодення показує, що вшанування пам'яті жертв Голокосту для багатьох світових лідерів - не більше ніж ритуал, який не наповнений жодним змістом.

    Новітній Голокост можливий. І світ його проковтне мовчки. Китай це довів.

    Схоже, що світ готується перегорнути сторінку в підручнику історії, а там... нові жахіття, що мають пробудити нас до людяності.

    Джерело: блог Павла Подобєда

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Китай Азія права людини Голокост
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