Китай доводить, що новий Голокост є можливим

Cвіт готується перегорнути сторінку в підручнику історії, а там... нові жахіття, що мають пробудити нас до людяності

Насправді вся ця історія з винищенням багатомільйонної нації уйгурів демонструє глибоку кризу «цивілізації цінностей», насамперед Європи. І не питайте «яке відношення має Європа до Східного Туркестану?». Адже йдеться про примусові аборти серед уйгурських жінок, про знущання над вагітними, про вилучення дітей з уйгурських сімей. Зрештою, мова і про концентраційні табори, які Пекін називає «таборами перевиховання».

Сьогодення показує, що вшанування пам'яті жертв Голокосту для багатьох світових лідерів - не більше ніж ритуал, який не наповнений жодним змістом.

Новітній Голокост можливий. І світ його проковтне мовчки. Китай це довів.

Схоже, що світ готується перегорнути сторінку в підручнику історії, а там... нові жахіття, що мають пробудити нас до людяності.

Джерело: блог Павла Подобєда

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