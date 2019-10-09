Презентація книги «Харківський ГУЛАГ». Що приховується за стінами «зразкової» колонії? трансляція



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Книга «Харківський ГУЛАГ» – це опис Олексіївської колонії №25 у Харков, яку вважають зразковою

Сьогодні, 9 жовтня, у інформаційній аґенції «Главком» відбулася презентація книги «Харківський ГУЛАГ».

Її автор – Володимир Бордун, людина, що провела за ґратами 34 роки (з 1975 до 2015 з невеликими перервами). Через злісну непокору адміністрації за статтею 391 КК України останнє його ув’язнення тривало 18 років.

Презентував книгу у пресцентрі Главком Євген Захаров, керівник Харківської правозахисної групи.

Книга «Харківський ГУЛАГ» – це опис найстрашнішого закладу виконання покарань кримінально-виконавчої системи України – Олексіївської колонії №25 у Харкові. Серед журналістів вона відома як зразково-показова: тут і зоопарк, і зимовий сад, і прибуткове виробництво. І що ж приховує красива картинка? Про це пише Володимир Бордун.

Збірник коротких нарисів є продовженням циклу живих свідчень про те, що насправді діється в українських місцях несвободи.

Так, у видавництві «Права людини» вийшли книги «Оставь надежду всяк сюда входящий» Павла Панича, «Тюремные дневники» Ігоря Завадського тощо.