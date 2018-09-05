Друга світова війна: монументальний пафос зручний імперіям

Інсталяція на площі Незалежності в Києві до Дня пам'яті та примирення

Перемоги в усіх були різні й не завжди належали тим, хто їх домагався

У Лондоні є Imperial War Museum. Перший поверх – Перша світова. Другий –Друга. Потім холодна війна, сучасний світ, а останній поверх присвячений героям британської корони.

Причому експозиція по Першої світової цілком вписується в звичну нам музейну традицію. Детальний опис хронології. Стенди, присвячені найбільшим битвам. Опис різних родів військ. Виставка найбільш вигадливих способів вбивати собі подібних.

Зброя. Танки. Кораблі. Літаки. Битви. Статистика. Все, що ми звикли бачити і в вітчизняних музеях. Логіка великих чисел і глобальних процесів. З тією лише різницею, що це все інтерактивно і цікаво.

І коли піднімаєшся на другий поверх – чекаєш точно такого ж. Тим більше, що саме Британія може про обидві світові війни однаково говорити «ми перемогли». Країна не розвалювалася на частини – як Австро-Угорщина. Чи не звалювалася в революційний штопор – як Російська імперія. Чи не була окупована – як більшість континентальних країн Європи.

Британія не пропускала населення острова через м'ясорубку концтаборів. Чи не сходила з розуму в ультраправій і ультралівій риториці. Боролася і тоді, коли була в меншості, і тоді, коли в меншості опинився противник. У Лондона є повне право на лінійний опис Другої світової. В якому буде все те ж, що й на першому поверсі експозиції. Держава. Дипломатія. Військово-промисловий комплекс.

Але вони вчинили зовсім інакше.

Їхня експозиція головної війни ХХ століття починається з моделі звичайного будинку. В якому жила звичайна британська сім'я Алпресов. Глава сімейства Вільям (працівник залізничного депо), його дружина-домогосподарка Еліс і їхні десятеро дітей. Двоє синів пройшли через фронт: один в авіації, інший у піхоті – від Дюнкерка до Нормандії. З дочок хтось служив у пожежній охороні. Хтось гасив німецькі «запальнички». Хтось жив приватним життям і працював на фабриці.

Поруч інтерактивна модель. Віртуальна екскурсія кімнатами їхнього будинку. За кілька метрів – типове бомбосховище, яке жителі Лондона споруджували у дворі за затвердженими лекалами. У нього можна зайти і послухати звуки авіанальоту – знайомі будь-якому лондонцю, який пережив війну.

Маршрут залу пролягатиме через реконструйовані кімнати їхнього житла. На кухні буде продуктовий набір і протигази. У спальні – одяг та постільна білизна. У переходах – плакати тієї епохи, що закликають економити продукти й електроенергію.

Історія Другої світової подана через історію однієї-єдиної британської сім'ї. По суті, екскурсанти проживають усі шість років поразок і перемог так, як це робила звичайна сім'я з передмістя Лондона. І знаєте, це дуже вражає.

Адже ми досі сперечаємося про те, як говорити про Другу світову стосовно України. Українці носили шеврони різних армій. Встигали за життя змінити громадянство кілька разів. Боролися пліч-о-пліч і один проти одного. Ті з них, хто перемогли – у результаті могли програти. Ті, хто програли – в результаті могли перемогти. На відміну від британців, у нас немає й не може бути лінійного погляду на події тих років. Просто тому, що війна пропускала території країни через м'ясорубку. І через неї ж пропускала жителів цих територій.

Доля «маленької людини» – можливо, це могло б стати тим самим універсальним знаменником. Який би зрівнював різноголосицю числівників. Перемоги в усіх були різні й не завжди належали тим, хто їх домагався. А ось випробування були в усіх приблизно схожими.

Хто знає – можливо, колись ми побачимо український меморіал Другої світової, у якому під одним дахом опиняться зібрані історії жителів різних територій. І виявиться, що доля донецького інженера, херсонського селянина, кримськотатарського агронома, львівського священика і ужгородського жителя мають куди більше спільного, ніж ми звикли думати.

Монументальний пафос зручний імперіям. У ньому губляться біографії. Глобальне відтісняє приватне. Але варто лише перевернути картинку, щоб виявити подібності.

Ті самі, що однакові для всіх.

Джерело: Крим.Реалії

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