Фіцо після падіння російського дрона в Румунії закликав ЄС негайно розпочати діалог з Москвою

Під час чергової російської атаки на Україну один із безпілотників перетнув держкордон Румунії та врізався у житловий будинок

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про необхідність негайного початку діалогу між Європейським Союзом та Російською Федерацією після влучання безпілотника в житловий будинок у Румунії. Словацький лідер закликав сторони до стриманості, щоб уникнути неконтрольованої ескалації напруженості. Про це очільник словацького уряду написав на своїй сторінці у соцмережі Х, інформує «Главком».

Роберт Фіцо висловив підтримку Бухаресту, проте одночасно застеріг міжнародну спільноту від різких кроків та заяв на адресу Москви.

«У зв'язку з інцидентом із дроном я висловлюю повну солідарність з румунським урядом, закликаю до стриманості від провокаційних заяв і знову наполягаю на негайному початку діалогу між Європейським Союзом та Російською Федерацією», – заявив Фіцо.

Очільник словацького уряду також додав, що кілька днів тому вже попереджав про подібні ризики. На його думку, за відсутності офіційних контактів між Брюсселем та Кремлем «будь-який випадковий безпілотник може призвести до ескалації напруженості, з якою ми можемо й не впоратися».

Зауважимо, надзвичайна подія сталася в ніч проти 29 травня під час чергової атаки РФ по території України.

На сході Румунії у прикордонному місті Галац російський безпілотник врізався у багатоповерховий житловий будинок і вибухнув. Внаслідок інциденту поранення отримали двоє людей.

За даними Міноборони Румунії, цей дрон увійшов у повітряний простір країни у складі більшої групи апаратів.

Ще один безпілотник, який не мав вибухового навантаження, згодом виявили у повіті Марамуреш на північному заході Румунії.

«Главком» писав, що у ніч проти 29 травня під час чергової російської атаки на Україну один із безпілотників перетнув державний кордон Румунії та врізався у житловий будинок у Галаці. Внаслідок удару спалахнула пожежа у квартирі на верхньому поверсі. За даними місцевої влади, постраждали двоє людей, яким медики надали допомогу на місці.

Раніше румунські військові пояснили, що не змогли збити безпілотник через надто короткий проміжок часу між його виявленням і падінням. За словами представників армії, на реагування вони мали лише чотири хвилини.

Після інциденту США, НАТО та низка європейських країн засудили вторгнення російського дрона на територію Румунії, яка є членом Північноатлантичного альянсу.