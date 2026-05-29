Головна Новини
search button user button menu button

Фіцо після падіння російського дрона в Румунії закликав ЄС негайно розпочати діалог з Москвою

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Фіцо після падіння російського дрона в Румунії закликав ЄС негайно розпочати діалог з Москвою
Кілька днів тому Фіцо попереджав про подібні ризики
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Під час чергової російської атаки на Україну один із безпілотників перетнув держкордон Румунії та врізався у житловий будинок 

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про необхідність негайного початку діалогу між Європейським Союзом та Російською Федерацією після влучання безпілотника в житловий будинок у Румунії. Словацький лідер закликав сторони до стриманості, щоб уникнути неконтрольованої ескалації напруженості. Про це очільник словацького уряду написав на своїй сторінці у соцмережі Х, інформує «Главком».

Роберт Фіцо висловив підтримку Бухаресту, проте одночасно застеріг міжнародну спільноту від різких кроків та заяв на адресу Москви.

«У зв'язку з інцидентом із дроном я висловлюю повну солідарність з румунським урядом, закликаю до стриманості від провокаційних заяв і знову наполягаю на негайному початку діалогу між Європейським Союзом та Російською Федерацією», – заявив Фіцо.

Очільник словацького уряду також додав, що кілька днів тому вже попереджав про подібні ризики. На його думку, за відсутності офіційних контактів між Брюсселем та Кремлем «будь-який випадковий безпілотник може призвести до ескалації напруженості, з якою ми можемо й не впоратися».

Фіцо після падіння російського дрона в Румунії закликав ЄС негайно розпочати діалог з Москвою фото 1

Зауважимо, надзвичайна подія сталася в ніч проти 29 травня під час чергової атаки РФ по території України.

  • На сході Румунії у прикордонному місті Галац російський безпілотник врізався у багатоповерховий житловий будинок і вибухнув. Внаслідок інциденту поранення отримали двоє людей.
  • За даними Міноборони Румунії, цей дрон увійшов у повітряний простір країни у складі більшої групи апаратів.
  • Ще один безпілотник, який не мав вибухового навантаження, згодом виявили у повіті Марамуреш на північному заході Румунії.

«Главком» писав, що у ніч проти 29 травня під час чергової російської атаки на Україну один із безпілотників перетнув державний кордон Румунії та врізався у житловий будинок у Галаці. Внаслідок удару спалахнула пожежа у квартирі на верхньому поверсі. За даними місцевої влади, постраждали двоє людей, яким медики надали допомогу на місці.

Раніше румунські військові пояснили, що не змогли збити безпілотник через надто короткий проміжок часу між його виявленням і падінням. За словами представників армії, на реагування вони мали лише чотири хвилини.

Після інциденту США, НАТО та низка європейських країн засудили вторгнення російського дрона на територію Румунії, яка є членом Північноатлантичного альянсу.

Читайте також:

Теги: Румунія дрон росія Роберт Фіцо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Без техніки і без перемог: що не так із парадом Путіна
Без техніки і без перемог: що не так із парадом Путіна
29 квiтня, 17:36
Парад без Путіна: Кремль готується до головного прильоту року
Парад без Путіна: Кремль готується до головного прильоту року
5 травня, 12:12
Попри погрози російської сторони, посольство Литви в Україні не припиняє свою діяльність
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
На ринку вже виник дефіцит пропозиції бензину марки А-95
У Росії виник дефіцит бензину через атаки України
12 травня, 12:04
Мобілізація в РФ обвалила ризики для економіки
Економіка РФ опинилася під загрозою після нових планів Кремля
14 травня, 08:21
Гравчині команди «Ростов-Дон» зробили фото з загарбниками
Європейська федерація гандболу відреагувала на проведення у чемпіонаті РФ заходу на честь окупантів
11 травня, 10:49
Керівник офісу президента Кирило Буданов запевнив, що ознак підготовки до удару наразі немає
Буданов оцінив ризик ядерного удару РФ
15 травня, 14:04
Пекін не дав Путіну того, за чим він приїхав
Китай несподівано «охолодив» Путіна під час візиту до Пекіна
20 травня, 21:16
Генштаб повідомив про успішне ураження важливих цілей російської армії
Україна завдала серії ударів по військових об'єктах РФ у Криму та на Донеччині
Сьогодні, 08:35

Новини

Фіцо після падіння російського дрона в Румунії закликав ЄС негайно розпочати діалог з Москвою
Сьогодні, 17:01
Розвідка назвала ключові цілі Сил оборони для ударів по Росії
Сьогодні, 16:24
Тиск Росії посилюється. Держприкордонслужба оцінила загрозу з Білорусі
Сьогодні, 15:47
Російський опозиціонер розповів про хитрощі, якими Кремль заганяє людей на фронт
Сьогодні, 08:19
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 29 травня 2026 року
Сьогодні, 06:00
США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua