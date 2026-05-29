Головна Новини
search button user button menu button

Петер Мадяр перед зустріччю з Зеленським висунув Україні 11 умов

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Петер Мадяр перед зустріччю з Зеленським висунув Україні 11 умов
Український президент Володимир Зеленський і угорський прем'єр Петер Мадяр
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Будапешт для перезавантаження двосторонніх відносин з Україною назвав ключові питання

Угорщина наполягає на повному виконанні Україною 11 пунктів, які стосуться прав угорської національної меншини. На цьому наголосив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у Брюсселі під час спільного брифінгу з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує «Главком».

«Я сказав президентці Європейської комісії, що ми вже ведемо переговори з українськими партнерами. Для нас важливо, щоб у нас були гарантії для 100 тис. угорців, які проживають в Україні, – що вони зможуть використовувати свою рідну мову в школі, культурній діяльності та державному управлінні», – сказав Мадяр.

За словами угорського прем'єра, сторони вже провели кілька раундів технічних консультацій. Тепер угорська сторона очікує, що за їхніми результатами Україна внесе відповідні правки до свого законодавства.

Потім після врегулювання технічних питань та зустрічі міністрів закордонних справ Петер Мадяр висловив готовність зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським безпосередньо в угорськомовних регіонах України для відкриття «нового розділу» у відносинах.

«Ми хотіли б, щоб українські партнери погодилися з ними», – сказав Мадяр, додавши, що права меншин є елементом загальних прав людини, універсальних для всієї Європи.

Угорський пакет вимог, який детально аналізували журналісти та профільні медіа, містить низку  умов, що зачіпають українське законодавство:

  • Освіта та іспити: Скасування обов'язкового відсотка навчання державною (українською) мовою для класів нацменшин. Також висунуто вимогу надати можливість складати державні іспити, зокрема ЗНО/НМТ, угорською мовою. 
  • Політичні квоти: Гарантування фіксованих квот для представників угорської громади у Верховній Раді України та органах місцевого самоврядування. 
  • Суспільне життя та медіа: Зняття будь-яких обмежень на використання угорської мови в засобах масової інформації, рекламі, офіційному діловодстві та сфері послуг у місцях компактного проживання громади.
  • Адміністративний устрій: Скасування рішень про укрупнення районів (зокрема Берегівського на Закарпатті). На думку угорського уряду, чинний адмінподіл «розмиває» частку угорського населення в регіоні.

«Я був би дуже радий після цих технічних зустрічей зустрітися з президентом Зеленським в угорськомовних районах України та відкрити справді новий розділ у наших відносинах», – сказав Мадяр.

«Главком» писав, що в уряді Угорщини заявили, що зустріч прем’єра Петера Мадяра з президентом України Володимиром Зеленським можлива лише після виконання Києвом умов Будапешта щодо угорської меншини.

У Будапешті також зазначили, що між сторонами тривають технічні переговори. Там наголосили, що можливість проведення зустрічі на найвищому рівні залежатиме від результатів цих консультацій.

Нагадаємо, після приходу до влади новий уряд Угорщини вже продемонстрував зміну курсу щодо Росії: МЗС викликало російського посла через масований удар по Закарпаттю 13 травня. До того ж Мадяр визнав Росію агресором і підтримав право України на самооборону під час візиту до Варшави. Раніше повідомлялося, що Будапешт і Київ домовилися про раунд консультацій щодо двосторонніх відносин. 

Читайте також:

Теги: Петер Мадяр Україна Володимир Зеленський Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін визнав справжню причину війни проти України
Путін визнав справжню причину війни проти України
12 травня, 08:01
Зеленський поінформував польського колегу про перебіг переговорного процесу
Україна готова до нового раунду переговорів: Зеленський провів зустріч із Дональдом Туском (відео)
4 травня, 14:35
Саміт Європейської політичної спільноти, удар по Мерефі. Головне за 4 травня 2026
Саміт Європейської політичної спільноти, удар по Мерефі. Головне за 4 травня 2026
4 травня, 21:21
Наприкінці місяця похолодання посилиться
В Україні не буде спеки: синоптики обіцяють прохолоду зі Скандинавії
23 травня, 08:05
Пентагон вирішив вивчати сучасну війну безпосередньо в Україні
Американські військові вирушили до України. Пентагон почав переймати бойовий досвід
13 травня, 09:03
Україна хоче позбутися залежності від Starlink та США
Україна вивела на орбіту перші супутники власної мережі
14 травня, 14:21
«Економіка майбутнього». Чого треба повчитися Україні у Туреччини, а чого варто уникати
«Економіка майбутнього». Чого треба повчитися Україні у Туреччини, а чого варто уникати досвід
21 травня, 08:50
Відкриття ринку для України викликало невдоволення угорських фермерів
Будапешт відкрив ринок для української агропродукції
22 травня, 19:29
Реальні показники на фронті суперечать впевненості Кремля у швидкому захопленні регіону
Путін досі вірить у захоплення Донбасу, попри провал наступу РФ – ISW
Сьогодні, 10:45

Новини

54°C у класі: у Франції школярі втрачали свідомість через аномальну спеку
Сьогодні, 17:48
Петер Мадяр перед зустріччю з Зеленським висунув Україні 11 умов
Сьогодні, 17:37
Фіцо після падіння російського дрона в Румунії закликав ЄС негайно розпочати діалог з Москвою
Сьогодні, 17:01
Розвідка назвала ключові цілі Сил оборони для ударів по Росії
Сьогодні, 16:24
Тиск Росії посилюється. Держприкордонслужба оцінила загрозу з Білорусі
Сьогодні, 15:47
Російський опозиціонер розповів про хитрощі, якими Кремль заганяє людей на фронт
Сьогодні, 08:19

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua