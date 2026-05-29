Петер Мадяр перед зустріччю з Зеленським висунув Україні 11 умов

Будапешт для перезавантаження двосторонніх відносин з Україною назвав ключові питання

Угорщина наполягає на повному виконанні Україною 11 пунктів, які стосуться прав угорської національної меншини. На цьому наголосив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у Брюсселі під час спільного брифінгу з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує «Главком».

«Я сказав президентці Європейської комісії, що ми вже ведемо переговори з українськими партнерами. Для нас важливо, щоб у нас були гарантії для 100 тис. угорців, які проживають в Україні, – що вони зможуть використовувати свою рідну мову в школі, культурній діяльності та державному управлінні», – сказав Мадяр.

За словами угорського прем'єра, сторони вже провели кілька раундів технічних консультацій. Тепер угорська сторона очікує, що за їхніми результатами Україна внесе відповідні правки до свого законодавства.

Потім після врегулювання технічних питань та зустрічі міністрів закордонних справ Петер Мадяр висловив готовність зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським безпосередньо в угорськомовних регіонах України для відкриття «нового розділу» у відносинах.

«Ми хотіли б, щоб українські партнери погодилися з ними», – сказав Мадяр, додавши, що права меншин є елементом загальних прав людини, універсальних для всієї Європи.

Угорський пакет вимог, який детально аналізували журналісти та профільні медіа, містить низку умов, що зачіпають українське законодавство:

Освіта та іспити: Скасування обов'язкового відсотка навчання державною (українською) мовою для класів нацменшин. Також висунуто вимогу надати можливість складати державні іспити, зокрема ЗНО/НМТ, угорською мовою.

Гарантування фіксованих квот для представників угорської громади у Верховній Раді України та органах місцевого самоврядування.

Зняття будь-яких обмежень на використання угорської мови в засобах масової інформації, рекламі, офіційному діловодстві та сфері послуг у місцях компактного проживання громади.

Скасування рішень про укрупнення районів (зокрема Берегівського на Закарпатті). На думку угорського уряду, чинний адмінподіл «розмиває» частку угорського населення в регіоні.

«Я був би дуже радий після цих технічних зустрічей зустрітися з президентом Зеленським в угорськомовних районах України та відкрити справді новий розділ у наших відносинах», – сказав Мадяр.

«Главком» писав, що в уряді Угорщини заявили, що зустріч прем’єра Петера Мадяра з президентом України Володимиром Зеленським можлива лише після виконання Києвом умов Будапешта щодо угорської меншини.

У Будапешті також зазначили, що між сторонами тривають технічні переговори. Там наголосили, що можливість проведення зустрічі на найвищому рівні залежатиме від результатів цих консультацій.

Нагадаємо, після приходу до влади новий уряд Угорщини вже продемонстрував зміну курсу щодо Росії: МЗС викликало російського посла через масований удар по Закарпаттю 13 травня. До того ж Мадяр визнав Росію агресором і підтримав право України на самооборону під час візиту до Варшави. Раніше повідомлялося, що Будапешт і Київ домовилися про раунд консультацій щодо двосторонніх відносин.