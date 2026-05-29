54°C у класі: у Франції школярі втрачали свідомість через аномальну спеку

На тлі хвилі спеки у Франції оголосили підвищений рівень погодної небезпеки у 17 департаментах

У французькому місті Сустон через екстремальну спеку температура в одному з класів початкової школи піднялася до 54°C. Через перегрів кільком дітям стало зле: одна дитина знепритомніла, ще кількох учнів нудило. Про це пише Bild, передає «Главком».

Після інциденту місцева влада скоротила навчальний день до полудня. На території школи встановили розпилювачі води, а постраждалим сім'ям надали безкоштовний доступ до громадського басейну.

Причиною перегріву стала скляна покрівля коридору школи Isle Verte, збудованої ще у 1980-х роках без урахування нинішніх кліматичних умов. Модернізацію будівлі вже запланували, однак повна реконструкція триватиме щонайменше два роки.

На тлі хвилі спеки у Франції оголосили підвищений рівень погодної небезпеки у 17 департаментах. За даними місцевих ЗМІ, жертвами аномальної спеки вже стали семеро людей, а в низці міст зафіксували температурні рекорди.

Спека охопила й інші країни Європи. В Іспанії, Німеччині та Великій Британії температура значно перевищує норму. У деяких районах Іспанії повітря прогрілося майже до +40°C, а у Британії побили температурний рекорд, який тримався понад 100 років.

Тисячі жителів південного сходу Англії залишилися без водопостачання або зіткнулися з критично низьким тиском у мережі через рекордну спеку та посушливу весну.