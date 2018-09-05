Клімкін обіцяє докласти зусиль, щоб на Поштовій був музей



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Фото: Александр Яремчук Стародавня вулиця під Поштовою площею

У Києві розпочалася міжнародна науково-практична конференція «Поштова площа у Києві: історичний та культурний вимір»

Міністерство закордонних справ України докладе всіх зусиль до того, щоб на Поштовій площі, на місці унікальних археологічних розкопок, з’явився музей, - бо це місце пов'язане з хрещенням України-Русі.

Про це заявив глава МЗС Павло Клімкін, вітаючи учасників міжнародної науково-практичної конференції «Поштова площа у Києві: історичний та культурний вимір», повідомляє Укрінформ.

«Це місце - особливе. Воно особливе для кожного українця... З точки зору того, як написано в літописах, як ми розуміємо історію, дуже ймовірно, що це місце пов'язане з хрещенням України-Русі. І якщо ми хочемо замурувати це місце, просто без якихось дій і зусиль з нашої сторони, то ми знову є не ми. У нас насправді все попереду, але щоб це відбулося, маємо зрозуміти, звідки ми пішли», - підкреслив Клімкін.

Він зазначив, що там, на Подолі, знайдені унікальні артефакти, садиба, печатки, які скріплювали договори, «починаючи з торговельних і закінчуючи дуже серйозними, дипломатичними».

«З того починалося все. І якщо зараз не створити там музей, музей на Поштовій... Якщо ми зараз серйозно кажемо, що це можна закопати, то яка ж тут святість? Росія у нас намагається забрати нашу історію. У них є своя історія, хай вони нею пишаються. Це не наша справа. Але у нас є своя. І якщо ми не захистимо нашу історію, то ми не захистимо себе. Тому ми будемо дуже активно цьому (створенню музею. - Ред.) сприяти. І тут дуже важливо, щоб ми згуртувалися, оскільки стільки бажаючих зробити з цим місцем щось зовсім не те. Ми разом, згуртовані, є справжня сила», - сказав міністр закордонних справ.

Він також підкреслив, що у нас є справжні археологи-патріоти і фейкові - проплачені археологи, яких використовують забудовники. Тож треба цим фейковим протидіяти, щоб «залишити для себе і для тих, хто буде далі жити, це місто і свою історію», щоб вони її по-справжньому дослідили.

Клімкін побажав успіху конференції.

«Дуже важливо, що сьогодні відбуватимуться серйозні наукові дискусії. Ми дуже сприяли, щоб науковці з багатьох країн до них доєдналися, деякі будуть приєднуватися по відеолінку, деякі пишуть свою думку - це і німці, і поляки, і скандинави... Я дуже дякую всім, що ми це робимо всі разом. Це реально унікально», - зазначив міністр.

Нагадаємо, активісти групи «Музей на Поштовій площі» заявили про необхідність розірвання договору між Інститутом археології НАН України та замовником будівництва КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» КМДА.

У місці розкопок на Поштовій площі в Києві увімкнуть цілодобові веб-камери, аби охочі могли слідкувати за археологічними дослідженнями.

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