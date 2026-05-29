Тиск Росії посилюється. Держприкордонслужба оцінила загрозу з Білорусі

За даними розвідки, Росія активніше почала тиснути на Білорусь, щоб та долучилася до війни проти України

Росія почала активніше тиснути на Білорусь із вимогою масштабно та власними силами долучитися до війни проти України. Через це процеси всередині Білорусі залишаються напруженими, а загрозу майбутніх провокацій чи навіть нового вторгнення не можна виключати. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує «Главком».

За словами Андрія Демченка, наразі нарощування сил безпосередньо близько до державного кордону України не зафіксовано. При цьому речник зауважив, що прикордонна ситуація має певні особливості:

Ще з 2022 року Білорусь утримує в напрямку українського кордону лише невелику кількість своїх підрозділів.

Вони періодично проходять ротацію, але їхня чисельність не збільшується.

Нині основні ризики, як зазначає Демченко, пов'язані з діями Кремля у глибині білоруської території, про які повідомляє українська розвідка.

«Водночас, те, що відбувається у глибині території країни, як повідомляє розвідка, зараз вказує на те, що Росія активніше почала тиснути на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучилася до війни проти України. Тобто в подальшому можуть бути і провокації по напрямку нашого кордону. Не можна виключати і вторгнення», – пояснив Демченко.

За словами речника Держприкордонслужби, на сьогодні Росія не має розгорнутих ударних угруповань у Білорусі. Проте загарбники здатні змінити ситуацію у стислі терміни.

«Ударних угруповань Росія у Білорусі не має, але в будь-який момент вона може їх перекинути на територію РБ і використати ті інфраструктурні об’єкти, які будує Білорусь», – підсумував Андрій Демченко.

«Главком» писав, що на кордоні з Білоруссю тихо – ворожої техніки і військ не побільшало. Але розвідка фіксує, що Росія посилює тиск на Мінськ, намагаючись глибше втягнути його у війну проти України.

Зеленський підтвердив: Росія веде додаткові контакти з Лукашенком, аби переконати його долучитися до нових агресивних операцій.

Паралельно Україна зміцнює оборону: від Волинської до Чернігівської областей нарощуються укріплення й мінно-вибухові загородження на всій протяжності кордону з Білоруссю.