Головна Новини
search button user button menu button

Тиск Росії посилюється. Держприкордонслужба оцінила загрозу з Білорусі

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Тиск Росії посилюється. Держприкордонслужба оцінила загрозу з Білорусі
На Волині укріплюють лінію кордону із Білоруссю
фото: Суспільне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

За даними розвідки, Росія активніше почала тиснути на Білорусь, щоб та долучилася до війни проти України 

Росія почала активніше тиснути на Білорусь із вимогою масштабно та власними силами долучитися до війни проти України. Через це процеси всередині Білорусі залишаються напруженими, а загрозу майбутніх провокацій чи навіть нового вторгнення не можна виключати. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує «Главком».

За словами Андрія Демченка, наразі нарощування сил безпосередньо близько до державного кордону України не зафіксовано. При цьому речник зауважив, що прикордонна ситуація має певні особливості:

  • Ще з 2022 року Білорусь утримує в напрямку українського кордону лише невелику кількість своїх підрозділів.
  • Вони періодично проходять ротацію, але їхня чисельність не збільшується.

Нині основні ризики, як зазначає Демченко, пов'язані з діями Кремля у глибині білоруської території, про які повідомляє українська розвідка.

«Водночас, те, що відбувається у глибині території країни, як повідомляє розвідка, зараз вказує на те, що Росія активніше почала тиснути на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучилася до війни проти України. Тобто в подальшому можуть бути і провокації по напрямку нашого кордону. Не можна виключати і вторгнення», – пояснив Демченко.

За словами речника Держприкордонслужби, на сьогодні Росія не має розгорнутих ударних угруповань у Білорусі. Проте загарбники здатні змінити ситуацію у стислі терміни.

«Ударних угруповань Росія у Білорусі не має, але в будь-який момент вона може їх перекинути на територію РБ і використати ті інфраструктурні об’єкти, які будує Білорусь», – підсумував Андрій Демченко.

«Главком» писав, що на кордоні з Білоруссю тихо – ворожої техніки і військ не побільшало. Але розвідка фіксує, що Росія посилює тиск на Мінськ, намагаючись глибше втягнути його у війну проти України.

Зеленський підтвердив: Росія веде додаткові контакти з Лукашенком, аби переконати його долучитися до нових агресивних операцій.

Паралельно Україна зміцнює оборону: від Волинської до Чернігівської областей нарощуються укріплення й мінно-вибухові загородження на всій протяжності кордону з Білоруссю.

Читайте також:

Теги: прикордонники Держприкордонслужба Білорусь війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська пропаганда промиває мізки дитячим та молодіжним організаціям
Як насправді працює російська машина з промивання мізків
5 травня, 19:19
Нині триває 1527-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 30 квітня 2026 року
30 квiтня, 08:19
Melovin розповів, через що він лікувався протягом кількох років
Melovin нарвався на хейт та відповів на закиди про звільнення зі служби
5 травня, 18:15
Росіяни вдарили по дитячому садочку
Удар по дитсадку в Сумах: кількість загиблих зросла
6 травня, 18:27
Напад на Європу можливий у будь-який момент
Напад на Європу. Німецький генерал оцінив, чи здатен Путін відкрити ще один фронт
9 травня, 07:12
Володимир Путін під час військових навчань
Держдума дозволила Путіну використовувати армію за кордоном: що може стати приводом
13 травня, 16:45
Нетаньяху скептично ставиться до того, що переговори США та Ірану призведуть до угоди
Трамп та Нетаньягу розійшлися в думках щодо майбутнього війни з Іраном
21 травня, 23:44
Окупанти намагаються прорватися до Малої Токмачки, але ЗСУ стримують атаки
Чому росіяни так прагнуть захопити Малу Токмачку: пояснення військових
26 травня, 17:31
В Інгушетії Леонардо Гімараєш хотів провести бій проти Амірхана Гулієва
Бразильський екбоєць UFC був депортований з Росії перед своїм поєдинком в Інгушетії
22 травня, 11:01

Новини

Фіцо після падіння російського дрона в Румунії закликав ЄС негайно розпочати діалог з Москвою
Сьогодні, 17:01
Розвідка назвала ключові цілі Сил оборони для ударів по Росії
Сьогодні, 16:24
Тиск Росії посилюється. Держприкордонслужба оцінила загрозу з Білорусі
Сьогодні, 15:47
Російський опозиціонер розповів про хитрощі, якими Кремль заганяє людей на фронт
Сьогодні, 08:19
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 29 травня 2026 року
Сьогодні, 06:00
США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua