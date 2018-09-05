Путін визначився з майбутнім окупованого Донбасу
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Розсилка
Мені вчора телефонувало кілька колег з проханням прокоментувати «від'їзд пана Захарченко до Сатани»... Питають... що це означає...
Так ось, щоб не повторюватись... на мій виключно суб'єктивний погляд
означає це наступне:
- Кремль переводить управління бантустанами у ручний режим, напряму, без різного роду «прокладок» та «посередників»... Люди які зараз ВЖЕ заступили, або заступлять в керівництво Домбабвою та Лугандою найближчим часом, є або абсолютно контрольованою агентурою, або штатним персоналом Кремля. Будь які «рухи вправо або вліво» від «генеральної лінії партії» з боку місцевих колаборантів будуть каратися жорстко і принципово... судячи зі всього пана Суркова та російських військовиків «плавно но уверенно» відсувають від «проблеми Донбасу»...
- Рішення щодо подальшої долі окупованих територій в Кремлі також вже прийнято... Судячи зі всього, воно «узгоджено» як з Києвом, так й з Вашингтоном, незабаром - практичний етап... з Донбасу вони уйдуть, але виторгують (або вже виторгували, інакше би пан Захараст був би зараз живий) собі якісь преференції в Україні (скоріше за все, бізнесового характеру, преференції на ринку України, які можуть бути доповненні мінімальними політичними вимогами, штибу збереження вільного в'їзду - виїзду в\з України для громадян РФ, відновлення сполучення залізничного з Кримом, або відмови України від відшкодування наслідків агресії).
- Часу у Кремля на його реалізацію залишилось обмаль. До листопада... далі або війна (горяча) з мінімальними шансами на успіх, або відступ «на всіх фронтах»... Скоріше за все вони там вже зрозуміли, що такими темпами «чергових виборів Президента України» вони цілком можуть й не дочекатися... Причина - наближення зразу декілька ключових подій у світі, які можуть просто поховати увесь «ново-імперський проект» (про це в наступних постах).
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- Найближчим часом варто очікувати цілу низьку «гучних викриттів» - у Москві та на Донбасі (в першу чергу) ... Стосовно «партії війни», різного рода «яструбів» і т.д... які робили «бізнес на крові» і «штучно посварили братські народи». Може навіть якогось непотрібного, але особо ярого обдроченця з «Союза ветеранов Донбасса», наприклад пана Мільчакова, посадять... «за порушення правил ведення війни», або за якимось іншим надуманим приводом...
- Скоріше за все, ближче до середини осені кардинально поміняється сенс російської пропаганди та інформаційної політики. - «Росія захоче примирення на основі компромісу...» Вилізе ціла купа «примиренців», в першу чергу з російського боку, які приймуться волати про мир на основі «загальнолюдських цінностей»... та «историческую общность украинского и русского народов»
- Не виключено... на фронті орки спробують влаштувати щось на кшталт «братання» с бійцями ЗСУ... та «між особистих» домовленостей командирів підрозділів про припинення вогню... з яскравим висвітленням у ЗМІ...
Я не готовий стверджувати та наполягати що саме так й буде, цілком можливі зовсім інші та різки розвороти, але поки у мене вимальовується саме ця ситуація...
Джерело: блог Костянтина Машовця
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