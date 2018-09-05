Путін визначився з майбутнім окупованого Донбасу

Мені вчора телефонувало кілька колег з проханням прокоментувати «від'їзд пана Захарченко до Сатани»... Питають... що це означає...

Так ось, щоб не повторюватись... на мій виключно суб'єктивний погляд

означає це наступне:

Кремль переводить управління бантустанами у ручний режим, напряму, без різного роду «прокладок» та «посередників»... Люди які зараз ВЖЕ заступили, або заступлять в керівництво Домбабвою та Лугандою найближчим часом, є або абсолютно контрольованою агентурою, або штатним персоналом Кремля. Будь які «рухи вправо або вліво» від «генеральної лінії партії» з боку місцевих колаборантів будуть каратися жорстко і принципово... судячи зі всього пана Суркова та російських військовиків «плавно но уверенно» відсувають від «проблеми Донбасу»... Рішення щодо подальшої долі окупованих територій в Кремлі також вже прийнято... Судячи зі всього, воно «узгоджено» як з Києвом, так й з Вашингтоном, незабаром - практичний етап... з Донбасу вони уйдуть, але виторгують (або вже виторгували, інакше би пан Захараст був би зараз живий) собі якісь преференції в Україні (скоріше за все, бізнесового характеру, преференції на ринку України, які можуть бути доповненні мінімальними політичними вимогами, штибу збереження вільного в'їзду - виїзду в\з України для громадян РФ, відновлення сполучення залізничного з Кримом, або відмови України від відшкодування наслідків агресії). Часу у Кремля на його реалізацію залишилось обмаль. До листопада... далі або війна (горяча) з мінімальними шансами на успіх, або відступ «на всіх фронтах»... Скоріше за все вони там вже зрозуміли, що такими темпами «чергових виборів Президента України» вони цілком можуть й не дочекатися... Причина - наближення зразу декілька ключових подій у світі, які можуть просто поховати увесь «ново-імперський проект» (про це в наступних постах). Читайте також Віце-голова Бундестагу пообіцяв, що Берлін домагатиметься звільнення Сенцова Сьогодні, 01:16

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У Грузію не пустили російських журналістів Сьогодні, 00:28 Найближчим часом варто очікувати цілу низьку «гучних викриттів» - у Москві та на Донбасі (в першу чергу) ... Стосовно «партії війни», різного рода «яструбів» і т.д... які робили «бізнес на крові» і «штучно посварили братські народи». Може навіть якогось непотрібного, але особо ярого обдроченця з «Союза ветеранов Донбасса», наприклад пана Мільчакова, посадять... «за порушення правил ведення війни», або за якимось іншим надуманим приводом... Скоріше за все, ближче до середини осені кардинально поміняється сенс російської пропаганди та інформаційної політики. - «Росія захоче примирення на основі компромісу...» Вилізе ціла купа «примиренців», в першу чергу з російського боку, які приймуться волати про мир на основі «загальнолюдських цінностей»... та «историческую общность украинского и русского народов» Не виключено... на фронті орки спробують влаштувати щось на кшталт «братання» с бійцями ЗСУ... та «між особистих» домовленостей командирів підрозділів про припинення вогню... з яскравим висвітленням у ЗМІ...

Я не готовий стверджувати та наполягати що саме так й буде, цілком можливі зовсім інші та різки розвороти, але поки у мене вимальовується саме ця ситуація...

Джерело: блог Костянтина Машовця

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