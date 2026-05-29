Розвідка назвала ключові цілі Сил оборони для ударів по Росії

Лариса Голуб
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов
фото: Головне управління розвідки
Україна веде виключно оборонну війну і не завдає ударів по цивільній інфраструктурі

Сили оборони України чітко фокусують свої далекобійні удари по території Росії на трьох стратегічних напрямках, щоб знизити здатність ворога вести бойові дії та вбивати цивільне населення. Про це під час Black Sea Security Forum в Одесі заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує «Главком».

Андрій Юсов підкреслив, що Україна веде виключно оборонну війну і не завдає ударів по цивільній інфраструктурі.

За словами Юсова, українські пріоритети завжди сфокусовані на трьох основних складових:

  • Виробництво озброєння: об'єкти та процеси виготовлення зброї, яка руйнує українські міста та вбиває людей.
  • Мобілізаційний ресурс: усе, що підтримує та посилює мобілізаційні й рекрутингові процеси на території РФ.
  • Фінансові джерела: підприємства та інфраструктура, яка працює на фінансування російської агресії проти України. 

«Захищаючись, ми змушені вживати і планувати реалізовувати далекобійні удари. Захищаючись, ми змушені нищити військову інфраструктуру», – наголосив Юсов.

Представник Головного управління розвідки зазначив, що сучасна війна вимагає максимальної швидкості та адаптації, від чого залежить виживання як України, так і всієї Європи. Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення росіяни діяли за застарілими зразками, тоді як Сили оборони змогли вистояти завдяки асиметричним методам боротьби.

Також Юсов закликав європейських лідерів позбутися ілюзій стосовно заяв Кремля.

«Росії і Путіну не можна вірити, ніколи. І якщо згадати, скільки разів представники путінського режиму говорили, що не збираються нападати на Україну і згадати, як вони сьогодні, повторюють, що не збираються нападати на Європу, то можна провести певні аналогії. Над безпекою треба постійно працювати», – резюмував Юсов.

«Главком» писав, що за даними DeepState, під контроль України повернулися частини територій Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Українські бійці звільнили від російських загарбників щонайменше 46 кв. км території. Аналітики підтвердили інформацію Генштабу ЗСУ про успіхи захисників на Олександрівському напрямку. Зокрема, українські воїни звільнили територію поблизу Новоселівки, а також проводять зачистки від ворога поблизу Вороного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохатського та Зеленого Гаю. 

Нагадаємо, триває 1556-й день повномасштабної війни в Україні. За минулу добу зафіксовано 267 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

