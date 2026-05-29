«Боже збав». Лукашенко розповів, як відповів на питання Макрона про вторгнення в Україну (відео)

В Астані Лукашенко розмовляв з Путіним віч-на-віч майже дві години

Лукашенко запропонував Макрону приїхати до Мінська і говорити про Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів деталі своєї телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час бесіди французький лідер застерігав Мінськ від вступу у війну проти України та обговорював наслідки можливого наступу з півночі, інформує «Главком».

Олександр Лукашенко в Астані після півторагодинних перемов з Путіним поділився з журналістами, про що говорив по телефону з Макроном.

За словами Лукашенка, розмову він розпочав із внутрішнього налаштування: «Мене краще не попереджати. Я насамперед завжди думаю, що потім, на відміну від них».

Лукашенко розповів, що Макрон звернувся до нього по імені та по батькові: «Олександр Григорович, от є інформація, що ви збираєтесь вступити у війну. Та Боже збав, перебив я його. Я не планую нікуди входити, для чого мені входити».

Наступне питання французького президента стосувалося спільних ядерних навчань Білорусі та Росії: « – От ви провели ядерне тренування з Володимиром Володимировичем, ви що хочете застосувати ядерну зброю. – Та Бог з тобою. Я її застосую, якщо буде застосована агресія проти Білорусі».

Також Макрон і Лукашенко говорили про ймовірність нового наступу на Україну з білоруської території та реакцію Заходу на такі дії.

«Закінчили розмову Україною і наслідками, якщо ми атакуємо з росіянами з півночі. Ви ж розумієте, що ми змушені будемо відповідати, а треба йти до миру, а ми йдемо до миру», – переказав слова Макрона білоруський диктатор.

У відповідь Лукашенко заявив, що запропонував Макрону приїхати на переговори за участі Володимира Путіна: «Якби ви йшли до миру, то приїхали б до Мінська, ми б з Володимиром Володимировичем би вас тут зустріли, так я йому сказав жартуючи. – Я не виключаю такої зустрічі. Треба подзвонити Путіну, приїхати, сісти по чоловічому, поговорити».

«Мене краще не попереджати». Лукашенко розповів подробиці своєї розмови з Макроном pic.twitter.com/KqJmkfbafy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 29, 2026

Наприкінці розмови самопроголошений очільник Білорусі закликав Макрона брати ініціативу у свої руки: «Я йому кажу, почекай, ти в політиці стільки років, хто буде говорити, Мерц? Стармер? В Італії взагалі жінка прем’єр-міністр. Ви що хочете на жінку все це перекласти? Ти зараз у руля. Треба в переговорах вирішувати це питання».

«Главком» писав, що президент Франції Еммануель Макрон і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 24 травня поговорили телефоном.

Нагадаємо, Європейський Союз не розглядає Білорусь як можливого посередника у майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні. У Брюсселі пояснили це підтримкою російської агресії з боку режиму Олександра Лукашенка.

Попередні прямі контакти телефоном між Макроном і Лукашенком мали місце 20 і 26 лютого 2022 року – напередодні та одразу після російського повномасштабного вторгнення.