Довибори в 50 окрузі: чи варто проводити паралелі з майбутніми виборами до Ради?

Цілком можливо, що майбутні парламентські вибори стануть парадом «п'ятивідсоткових партій»

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В это воскресенье, 28 марта, пройдут довыборы в 50 округе Донецкой области.

Некоторые эксперты считают, что результаты и тенденции на 50 округе можно экстраполировать на парламентскую кампанию. Но так ли это?

По данным последней социологии, проведенной по заказу Фонда «Украинская политика», лидером гонки является Андрей Аксенов – действующий мэр Доброполья, баллотирующийся от местной партии «Порядок». К слову, Аксенов уже баллотировался на округе в 2019 году и занял второе место.

Рейтинг Андрея Аксенова – 61,7%, второе место у Ларисы Реввы («Батьківщина») – 7,6%, третье – у Надежды Масло («Оппозиционный блок») – 4,6%, четвертое – у Артема Марчевского («ОПЗЖ») – 4,6%, пятое – у Андрея Бондаренко («Слуга Народа») – 4,5%.

Примечательно, что 16 марта кандидат от партии «ОПЗЖ», генеральный продюсер 112 канала Артем Марчевский снял свою кандидатуру, назвав причиной личные проблемы.

Именно между Аксеновым и Марчевским ожидалась наиболее конкурентная игра.

У кандидата от «ОПЗЖ» были отличные стартовые позиции, ведь партия является наиболее популярной на Донбассе. По данным Киевского международного института социологии, в начале февраля рейтинг «ОПЗЖ» на Донбассе составлял 51,5% среди определившихся с выбором респондентов.

Можно предположить то, что «ОПЗЖ» сняла своего кандидата в том числе из-за имиджевых соображений и проблем доступа к административному ресурсу, что порой играет ключевую роль в мажоритарной кампании.

В данной избирательной гонке административный ресурс был на стороне Аксенова – он мэр третьего по численности населения города в округе, который заручился поддержкой шахтерских структур – «Ассоциации угольных городов Донбасса» и экс-депутата от этого же округа, бывшего руководителя градообразующей шахты «Покровское» – Леонида Байсарова. Рейтинг Аксенова и партии «Порядок» укрепился в том числе благодаря децентрализации. Победы локальных проектов на местных выборах – яркий этому пример.

При этом, откровенно говоря, будущие результаты выборов в округе не стоит экстраполировать на парламентскую кампанию.

Во-первых, мажоритарную систему отменили, и в «большой игре» будут только национальные проекты, где стоит ориентироваться на список. Но не исключено, что мажоритарную систему могут восстановить.

Во-вторых, из сегодняшней социологии «Рейтинга» видно, что «ОПЗЖ» занимает третье место среди общенациональных партий и остается лидером среди политических сил, представляющих условный электорат юго-восточной Украины. Другие политсилы, позиционирующие себя как представители данного электората – «Оппозиционный блок» и «Наши».

Тем не менее, недавние санкции против трех телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком точно не пошли на пользу «ОПЗЖ». Рейтинг партии, согласно февральской «послесанкционной» социологии КМИС, упал на 3,9% среди определившихся с выбором респондентов. И если раньше в большинстве рейтингов «ОПЗЖ» была второй, то после санкций партия «Европейская солидарность» вышла на второе место и потеснила ее. Подобная ситуация наблюдается и до сегодняшнего времени.

У электората «ОПЗЖ» (наиболее возрастной согласно портрету избирателей), который мало сидит в интернете и больше смотрит ТВ, случился диссонанс восприятия с эффектом «отсутствия предмета в действительности». При этих факторах непонятно, пойдет ли «ОПЗЖ» на следующие выборы единой партий, ведь очевидно, что в партии есть два центра влияния.

Вполне возможно, что будущие парламентские выборы станут парадом «пятипроцентных партий», когда в парламент зайдут не пять, а шесть-семь политсил, которые будут накладываться на уже существующие электоральные ниши. К примеру, сегодняшняя социология от «Рейтинга» дает партии «Сила и Честь» Игоря Смешко – 5,0%, партии Владимира Гройсмана – 5,0%, «Радикальной партии» Олега Ляшко – 4,6% среди определившихся с выбором респондентов.

Стоит заметить, что данный «пятипроцентный рейтинг» легко снижается, если у фронтменов партии нет доступа к телеканалам, крупному финансированию или недостаточно кадров в регионах.

В любом случае, в современных политических условиях, с их гипердинамикой и ситуативной видоизменяемостью, окончательные оценки и прогнозы можно давать исключительно и в преддверии политического события.

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