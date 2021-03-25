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    Байден планує йти на другий президентський термін

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    Джо Байден оголосив про своїй політичні плани - Байден планує йти на другий президентський термін
    Джо Байден оголосив про своїй політичні плани
    Фото з відкритих джерел

    Байден сподівається на переобрання у 2024 році

    Президент США Джо Байден заявив, що в 2024 році буде балотуватися на другий термін. Про це він сказав під час своєї першої великої пресконференції на посаді глави держави.

    «Мій план – балотуватися на переобрання, це моє сподівання», – сказав 78-річний політик.

    Байден додав, що «сподівався б», що нинішня віцепрезидентка США Камала Гарріс стане його партнеркою в разі балотування на новий термін. «Вона робить чудову роботу. Вона чудова партнерка», – наголосив президент США.

    Щодо того, чи передбачає він нове протистояння з Дональдом Трампом, Байден засміявся і сказав: «Я навіть не думаю про це. Я й гадки не маю».

    46-й президент США Джо Байден був обраний на посаду за результатами виборів, які відбулися в листопаді 2020 року. Його опонентом був на чотири роки молодший висуванець Республіканської партії Дональд Трамп.

    Як повідомлялося, Національна розвідка США встановила, що Російська Федерація намагалася вплинути на вибори президента США в 2020 році, «очорняючи» кандидатуру Джо Байдена і підтримуючи тодішнього президента Дональда Трампа.

    Адміністрація президента США Джо Байдена готує пакет санкцій щонайменше проти трьох іноземних держав, серед яких і Росія, які здійснювали спроби втрутитися у вибори президента й частини Конгресу Сполучених Штатів минулого року.

    Джерело: Радіо Свобода

    Теги: США Джозеф Байден вибори Дональд Трамп
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