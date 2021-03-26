За які партії українці готові зараз проголосувати – результати опитування

«Слуга народу» продовжує тримати першість у рейтингу партій

За даними опитування Соціологічної групи «Рейтинг», якби вибори до Верховної Ради відбувалися наприкінці березня 2021 року, то найбільше голосів отримала б партія «Слуга народу» – 20,8 % серед тих, хто визначився й має намір проголосувати. На початку місяця партію підтримували 19,5 % респондентів.

Дані опитування свідчать, що 5 %-ний бар’єр долають парламентські партії:

«Європейська солідарність» – 15% (на початку місяця – 14,7 %),

«Опозиційна платформа – За життя» – 14,8 % (на початку місяця 14,3 %)

«Батьківщина» –12,4 % (на початку місяця 12,3 %).

Крім того, підтримують партію «Сила й честь» – 5%, партію «Українська стратегія Гройсмана» – 5 %, «Радикальну партію» – 4,6 %, партію «Голос» – 3,5 %, партію «Удар» – 3,2 %, партію Мураєва «Наші» – 3,1 %, партію Шарія – 2,9 %, партію «Свобода» – 2,9 %, «За майбутнє» – 2,4 %, «Народний фронт» – 2%.

Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування 23–24 березня серед 2 500 респондентів по всій Україні (за винятком окупованих Росією територій). Помилка репрезентативності дослідження складає не більше ніж 2 %

Чинний президент Володимир Зеленський продовжує очолювати рейтинги довіри українців. Якби вибори відбулися найближчим часом, за нього готові були віддали свої голоси 25,3% виборців, у парламентському рейтингу лідирує партія «Слуга народу» з підтримкою 21,3% українців серед тих, хто визначився.

Абсолютна більшість українців (71%) вважають, що коронавірус – це штучно створений вірус. Тільки 19% респондентів думають, що він виник природним шляхом. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг».