Бруд, сміття та стихійна торгівля. Як столична влада підготувалась до фіналу Ліги чемпіонів

Павло Русанівський Блогер з Криму

Павло Русанівський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Так сьогодні виглядає центр столиці

Якщо вже порядок не навели напередодні такої грандіозної події, значить його не наведуть вже ніколи

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В последнее время количество репортажей и сюжетов про подготовку города Киева к финалу Лиги чемпионов стало расти с геометрической прогрессией и стало самому интересно воочию увидеть, как все происходит. Перед вылазкой была какая-то маленькая и очень наивная мысль: «ну а вдруг подмарафетят, ну а вдруг приведут в порядок»….

Сказать, что увиден был ужас – это не сказать ничего. Вернее, это не правильный тезис. Увиден был ТИХИЙ УЖАС. Если говорить вкратце – в центре города не изменилось ровным счетом НИ-ЧЕ-ГО.

Маршрут движения был в принципе достаточно банальным – м. Крещатик, Майдан, улица Крещатик, Бессарабка и далее окрестности Олимпийского.

При выходе на м. Крещатик со стороны Институтской пассажиров встречает закрытый зелеными щитами эскалатор. Интересно, руководство метрополитена могло рассчитать силы и возможности, спрогнозировать ремонт и сопоставить его с датами финала? Неужели нельзя было согнать туда всех рабочих, выточить все необходимые детали, закупить все что нужно и к финалу убрать этот позор? Выход из метро встречает ещё больший забор, стоящий впритык…..Спускаемся. Переход через Институтскую на самом Майдане – провал в прямом и иносказательном смысле слова: отбитые (да-да, именно валяющиеся куски) ФЭМки, проваленная поверхности, отвалившаяся плитка на парапете.

Переход под Майданом, в народе более известный как «Труба»: торговлю убрали но ничего толком не изменилось – продажа с пола, бомжи, плохой свет, ломбарды и прочая подобная «предпринимательская» деятельность. Уныло.

Проход вдоль фан-зоны. Плитка как была положена, наверное, ещё при Черновецком – так и остается там. Но во многих местах её уже нет. Вот нет абсолютно. Много мест с проваленным покрытием, какие-то ямы.

Сгоревший дом напротив ЦУМа – вот честное слово, вот просто в голове не укладывается, КАК можно было закрывать это все ДЕРЕВЯННЫМ старинным забором? Есть ещё примеры из западно-европейских центров столиц, где бы проблемные или архаичные места закрывались бы деревянными зелеными заборами? Ну неужели нельзя было залепить все это жлобство какими-нибудь тематическими футбольными плакатами?

Вдоль домов на Крещатике очень много мусора, бычков. Это все бросается в глаза. Практические любые щели и ямы тоже затыканы мусором. Урны не убираются.

Район вокруг Бессарабки и метро Льва Толстого - тоже не меняется ровным счетом ничего.

Идем по Рогнединской мимо сквера Шолом-Алейхема: косые столбики, мусор, кривой потрескавшийся асфальт, хаотичная парковка.

Выход из метро Дворец Спорта со стороны Синагоги: горы бычков под забором, стихийная торговля и все заставлено автомобилями. Покрытие Эспланадной поменяли – это хорошо, но тротуары, как и заградительные заборы – все те же. Стыд. Пятачок возле касс Дворца спорта, т.е. площадка прямо перед Северным входом – все в латках и неровное. Кто бывает в том месте в дождливое время – знает, что там постоянно стоят лужи из-за безалаберной подготовки, наверное, ещё перед Евро-2012. С тех пор там не поменялось ничего, и меняться теперь уже точно не будет.

Участок вокруг самого стадиона – такая же грязь, разбитость….Скажите, бутылки в вазонах для цветов точно улучшит туристическую привлекательность нашей столицы?

Отдельный разговор о небольшом парапете, примыкающим прямо впритык к забору НСК – отломленные плитаы, горы мусора. Тут даже трудно вообще понять, что смотрели т.н. «группы мониторинга», которые в КМДА инициировали ещё месяц назад? Отвалившаяся плита от НСК – это так надо, это креатив, может арт-инсталляция такая?

Про вечные заборы на Троицкой площади умолчим. Видимо это на века. Кассы НСК – мрак! Все исписано, заклеено непонятно чем, даже отломленная обшивка имеется. Конечно, понятно, что они будут закрыты на данный финал, но это же лицо стадиона! Это первое, что видят люди, выходящие из метро! Ну как так можно?

Подземный переход под Большой Васильковской – ничего не меняется. Ларьки, стихийная торговля с пола. А разве по нормам пожарной и другой безопасности, этот переход не должен быть свободным, к тому же на время проведения такого массового мероприятия?

Окрестности квартала возле НСК – хаотичная парковка, ямы, перекореженные тротуары, открытые бачки для мусора, общая запущенность….

Спускаемся в метро: станция Олимпийская все такая же плохоосвещенная и без единого намека на приближающийся финал. Абсолютно. Все заклеено коммерческой рекламой. Не до футбола…

Подведем итоги. Бравые лозунги и пламенные заявления про 100%-ную готовность Киева к такому событию, к сожалению, остались лишь простыми заявлениями. И это ещё не было вылазки в район Центрального вокзала (да-да, не стоит думать, что иностранные гости будут прибывать исключительно самолетами) – там говорят теперь все перед входом в метро утыкано торговыми палатками; вокруг фан-зон в других местах; на самом стадионе и прочих локациях недалеко от арены. Вспомним также про скандалы с запредельными ценами в киевских гостиницах, отключением в городе горячей воды, несуразное перекрытие улиц, развалины верхнего подхода к стадиону и т.д.

Конечно, про горы мусора можно сказать, что такое бывает повсеместно и даже в западных странах во время массовых мероприятий. Да, бывает, но только во время проведения. На исследуемой территории пока ещё не было никаких толп болельщиков, концертов и просто больших людских скоплений. Весь этот мусор, окурки, даже попадающиеся оторванные куски коробок из-под телевизоров (представляете – в центре то!) – все это местное, наше, родимое….Гостей и тем более наплыва болельщиков замечено не было. Все это огромный стыд и позор для коммунальных служб. В цивилизованных странах применяют мобильные группы уборщиков, которые незаметно для окружающих оперативно выполняют свою работу и приводят улицы в надлежащий вид. Всего этого в центре не было и, видимо, не предусмотрено вообще.

Самое неприятное в этом во всем и окончательный вывод – «раз наведение порядка не произошло к такому грандиозному событию – значит, оно не произойдет вообще!». Простите, но ни финал Чемпионата мира по футболу, ни Олимпийские игры нам в ближайшие лет –надцать точно не светит, а потому все останется так как есть – грязно, нелепо, убого.

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