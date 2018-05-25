У Києві оголошено високий рівень пожежної небезпеки

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У столиці сьогодні опадів не очікується

У Києві сьогодні і в суботу, 25 і 26 травня, утримається пожежна небезпека. Про це повідомила прес-служба Головного управління ДСНС у Києві з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

«За даними Укргідрометцентру, 25-26 травня у Києві очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у столиці сьогодні вдень від +24 до +26, вночі від +13 до +15. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.

Нагадаємо, у суботу, 26 травня, у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА. Поєдинок між «Реалом» і «Ліверпулем» транслюватиметься в прямому ефірі в 226 країнах світу, серед яких навіть Американські Самоа, Вануату, Гуам та інші.