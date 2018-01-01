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    Думки вголос

    Україна та Олімпіада: відсутність снігу, коштів та совісті

    Спочатку був медальний і медійний провал в Ріо, тепер повторюється телевізійна ганьба в Кореї
    Мовою оригіналу Начало Олимпиады вновь обнажило давно тянущиеся проблемы украинского спорта, и наблюдать за этим верхом цинизма, обмана и наплевательства сил нет. Те, кто следит за олимпийскими играми, наверняка вспомнит скандал, связанный с трансляцией из летнего Рио-2016, когда Украина впервые не была представлена своими комментаторами и
    • Павло Русанівський

      Блогер з Криму

    • Сьогодні, 15:23
    • Розсилка
    Так виглядає бобслейна траса у Вишгороді
    Фото: mapio.net
    Так виглядає бобслейна траса у Вишгороді

    Спочатку був медальний і медійний провал в Ріо, тепер повторюється телевізійна ганьба в Кореї

    Мовою оригіналу

    Начало Олимпиады вновь обнажило давно тянущиеся проблемы украинского спорта, и наблюдать за этим верхом цинизма, обмана и наплевательства сил нет. Те, кто следит за олимпийскими играми, наверняка вспомнит скандал, связанный с трансляцией из летнего Рио-2016, когда Украина впервые не была представлена своими комментаторами и телевизионной группой с места событий. Да, потом журналисты поехали – брали оперативные интервью у нашей делегации, спортсменов, пересылали сюда записи. Но транслировать Олимпиаду, такой огромный спортивный форум, на который съезжаются из всех уголков мира, сидя в киевской студии? И что же оказывается теперь мы видим? А ровно то же самое – государство вновь наплевательски отнеслось и к зимней Олимпиаде-2018 и снова не отправляет комментаторов вести репортажи с места событий.

    Это позор. Позор для государства, что не смогло найти средств для отправки хотя бы минимальной по численности телевизионной группы. И ладно, можно было бы понять, если б в стране действительно не было бы средств на такое мероприятие… Но давайте посмотрим на декларации наших можновладців! На их доходы, причем официальные. У Коболева из «Нефтегаза» миллионные зарплаты и премии, у министров Ревы, Омеляна, Нищука сотни тысяч доходов, роскошное оформление заграничных поездок, неограниченные средства на помощников, советников и прочее, и при этом оказывается, что средств на отправку представителей государственного телевидения нет. Вот у них премии и роскошь, а вам отписки «де гроші взять». Поймите же – это национальный позор и стыд! Олимпиады проходят в среднем 1 раз в 2 года. Неужели нельзя заложить средства заранее, предвидеть такие расходы? Хорошо, вот не сделали, а где все те олигархи, что носят вышиванки, рассказывают про замечательную украинскую экономику, про расцвет благосостояния населения и т.д.? Где вы, когда можно и нужно подставить плечо украинской делегации, раз государство окончательно и бесповоротно плюёт на спорт?

    Ведь спорт сегодня – фактически последняя сфера деятельности страны, в которой мы можем заявить о себе, о государстве, в наилучшем свете! Что видит пересичный житель Запада по телевидению об Украине? Разбой, война, коррупция, нищета, скандалы… Вы, политики и чиновники, думаете, что ваши фамилию попадут в историю, что вы интересны кому-то? Вы всерьез так полагаете? Да любой штангист, любой саночник, футзалист или шахматист приносит государству благоприятный имидж в сотни раз больше вас вместе всех взятых. Кто, например, знает министра транспорта Дании? И в то же время многие назовут игроков датской сборной по футболу или вспомнят теннисистку Возняцки. И в то же время, кто в Дании хотя бы слышал что-то о наших министрах? И тем не менее, фамилии наших спортсменов знают и скажут и там, и в любой другой части света.

    Ладно, если б наши чиновники хотя бы не говорили уже ничего, опустив головы и лица, красные от позора. Но вот на днях министр спорта Жданов для чего-то решил «отстоять» имидж вверенного ему дела. Можно разбирать сказанное им в блоге на цитаты, конечно, но общий смысл там понятен. Цинизм, популизм и наплевательство. Больше там нет ничего. Особенно «радует» фраза, что мы, Украина то бишь, оказывается «не зимняя страна», мол «малоснежные зимы у нас» оказывается, «не Норвегия». Что ж: да будет известно этому министру, что такие виды зимней олимпийской программы, как шорт-трек, хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт и керлинг вообще-то не требуют наличие снега, а только лишь специально оборудованных крытых или открытых катков. Т.е. 5 из 15. Ещё 3 вида – бобслей, сани и скелетон – тоже, но там ещё более специфическая конструкция необходима. Уже получается, что 8 из 15 видов не нуждаются в суровых «норвежских зимах». Остальные же виды – дисциплины, связанные с лыжами, конечно, требуют и снега, и подготовленных стадионов. Но вот давайте поговорим об инфраструктуре и том самом «норвежском» снеге.

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    Вот в соседней Польше есть прекрасная школа прыгунов с трамплина – поляки реально претендуют на высшие награды. Может там климат суровее? Снега больше? Может из-за близости Норвегии у них лыжный спорт развит лучше? Что мешает нам восстановить наши обветшалые трамплины в Ворохте? Почему у них есть открытый каток для конькобежного спорта, а у нас нет? Есть катки и в Венгрии, и в Казахстане, и даже в РФ. А у нас нет. Далее. Почему мы за все эти годы, когда украинский биатлон рос и развивался, не сподобились построить для спортсменов современный, отвечающий все нормам биатлонный (лыжный) стадион? Почему? Не хватает снега опять? Биатлон – это ж по сути второй по популярности вид спорта в стране. Опять же таки – благодаря неимоверному труду наших тренеров и спортсменов. И где же благодарность? Вручать дежурные грамоты и произносить не менее дежурные речи уже все научились. Вы, будьте так добры, давайте материализовывайте уже, пожалуйста, свои сладкие спичи. Спортсменам нужна база, здесь. Стадионы и спуски для горнолыжного спорта, фристайла, сноубординга тоже вполне можно построить. Мы ведь не Беларусь, с их максимальной высотой 345 м над уровнем моря. Как-никак Карпаты позволяют. Вот только есть ли понимание у наших чиновников, что это все нужно? Уж речи нет про официальные соревнования! Ишь, чего захотелось. А и в правду – когда у нас последний раз проводили официальные международные соревнования по лыжным дисциплинам? А проводили ли вообще? Что, например, мешало государству проявить мужество и восстановить бобслейную трассу в Вышгороде, или заброшенный конькобежный стадион на ВДНХ в Киеве? Снова денег нет?

    Может мы «не зимняя страна», потому что спортсменов нет? Позвольте, вот даже только на этой Олимпиаде Израиль будет представлять наш фигурист (серебряный призер европейского чемпионата), Беларусь – наша фристайлистка Цупер, которая для «снежной» и «гористой» Беларуси принесла золото в Сочи; за Германию выступает также фигуристка Алена Савченко – многократная призёрка всех соревнований. И это только на этой Олимпиаде. Можно вспомнить ещё Зубрилову и биатлонисток, перешедших выступать за Молдову; украинских фигуристов, переехавших выступать в США (Колесник, Попова) в Грузию (Шумский) и т.д. Это все спортсмены, которые по той или иной причине (в основном – это наплевательство государства) перешли выступать за другие страны. Т.е. что получается? Здесь у нас «незимняя страна» и поэтому успехов нет, а там, например, в Израиле или Беларуси уже зимняя?

    Если уж министр начал этот разговор про «норвежский и канадский снег», так может он сможет его показать в Монако и на Ямайке (сборные по бобслею), на Виргинских островах (горные лыжи), или Молдове (представители биатлона) и т.д.? А сравнение количества спортсменов в привязке к другим странам Европы совсем выглядит уж нелепым – сравнивается, например, число спортсменов из Хорватии (19) с нашим количеством (33). А ничего, что население Хорватии сопоставимо с населением только лишь одного Киева?.. Или Дании (17 спортсменов) при населении в 5 млн. Всего...

    К сожалению, вопрос с нашими чиновниками ясен. Это уже тенденция. Сначала был медальный и медийный провал в Рио, теперь повторяется телевизионный позор в Корее... Чего ждать от Токио-2020? Нуля в графе золотых медалей и отсутствия трансляции вообще? Да, да, это тоже все небеспочвенно – ведь разговоры о таком ведутся! У государства снова не находится денег... Может у государства просто снова НЕТ СОВЕСТИ!?

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    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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