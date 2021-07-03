  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Микола Підвезяний
рус
    Думки вголос

    Електросамокати. Як не вгробити гарну ідею

    • Микола Підвезяний

      Головний редактор «Главкома»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Електросамокати. Як не вгробити гарну ідею

    Муніципалітети вже мають дбати про утилізацію електросамокатів

    Німецькі дайвери виявили несподівану халепу: дно Рейну засипане електросамокатами. Лік на сотні.

    Головна версія– у німецьких пішоходів здають нерви. Вони масово топлять цей транспорт. Не здатні примиритися з навалою електросамокатів у місцях, які для нього не призначені.

    Кияни, думаю, їх ой як розуміють. Але у нас є один плюс: бігти до Дніпра, щоб зігнати злість, з умовної Борщагівки, не завжди зручно...

    І слава богу.

    Бо екологи зі свого боку остерігають: втоплені акумулятори - біда. Вони руйнуються і до водойми потрапляє отрута.

    Хто не в курсі, німці зазвичай спокійно п'ють із крана, у них, на відміну від нас, звідти завжди текла нормальна вода. І ось проблемка: у Рейні тепер ловлять не рибу, а самокати. Для їх пошуку навіть збираються задіяти підводні дрони.

    Тим часом у нас центральна влада не чухається. Правила дорожнього руху не удосконалюються, а самокат, як і моноколеса та гіроскутери, досі не узаконений...

    Наші міста вже зараз мали б рятувати позитивну ідею з самокатами. Муніципалітетам варто було б:

    1. Встановити чіткі зони використання цього прекрасного транспорту. Навіщо розкидати техніку там, де нема можливості нею безпечно рухатися? Ідея чудово реалізується, наприклад, у Межигір'ї. Там кільцева траса навколо резиденції: ганяйте, хоч навипередки. Тобто робимо бізнес там, де для нього є інфраструктура. Або ж створюємо інфраструктуру і лише потім запускаємо там бізнес.

    2. Фірми, які надають послугу, мають технічно обмежити швидкість руху самокатів. Інакше - це загроза життю і здоров'ю не лише для їхніх клієнтів. Деякі оператори самокатного ринку в Європі комплектують свою техніку шоломами. Не від сонця вони рятують свої голови.

    3. Фірми, які надають послугу, мають обов'язково інформувати клієнтів про правила безпеки і відповідальність за їхнє порушення. Простими словами: соррі, друзі, тротуар - не для цього діла. На Борщагівці нема моря, тому тамтешні жителі не орендують яхти. Так і з самокатами.

    4. Муніципалітети вже мають дбати про утилізацію такого транспорту. Сьогодні він новий і красивий, а завтра... на дні озера чи річки? Фірми, які надають послуги, повинні звітувати, куди зникають їхні самокати і як вони убезпечили цей брухт.

    І останнє.

    Шановний #bolt, зроби щось! Твої клієнти навіть у сонячні дні сліплять пішоходів і водіїв. Невже самокати #bolt не дають можливості виключити фару?

    Джерело: блог Миколи Підвезяного

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: бізнес транспорт інфраструктура правила безпеки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Віктор Таран
    Віктор Таран

    Політолог, голова Центру «Ейдос»

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Петро Бондар
    Петро Бондар

    аналітик дезінфомоніторингу Texty.org.ua

    Андрій Ярмак
    Андрій Ярмак

    Економіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Електросамокати. Як не вгробити гарну ідею