Електросамокати. Як не вгробити гарну ідею

Муніципалітети вже мають дбати про утилізацію електросамокатів

Німецькі дайвери виявили несподівану халепу: дно Рейну засипане електросамокатами. Лік на сотні.

Головна версія– у німецьких пішоходів здають нерви. Вони масово топлять цей транспорт. Не здатні примиритися з навалою електросамокатів у місцях, які для нього не призначені.

Кияни, думаю, їх ой як розуміють. Але у нас є один плюс: бігти до Дніпра, щоб зігнати злість, з умовної Борщагівки, не завжди зручно...

І слава богу.

Бо екологи зі свого боку остерігають: втоплені акумулятори - біда. Вони руйнуються і до водойми потрапляє отрута.

Хто не в курсі, німці зазвичай спокійно п'ють із крана, у них, на відміну від нас, звідти завжди текла нормальна вода. І ось проблемка: у Рейні тепер ловлять не рибу, а самокати. Для їх пошуку навіть збираються задіяти підводні дрони.

Тим часом у нас центральна влада не чухається. Правила дорожнього руху не удосконалюються, а самокат, як і моноколеса та гіроскутери, досі не узаконений...

Наші міста вже зараз мали б рятувати позитивну ідею з самокатами. Муніципалітетам варто було б:

1. Встановити чіткі зони використання цього прекрасного транспорту. Навіщо розкидати техніку там, де нема можливості нею безпечно рухатися? Ідея чудово реалізується, наприклад, у Межигір'ї. Там кільцева траса навколо резиденції: ганяйте, хоч навипередки. Тобто робимо бізнес там, де для нього є інфраструктура. Або ж створюємо інфраструктуру і лише потім запускаємо там бізнес.

2. Фірми, які надають послугу, мають технічно обмежити швидкість руху самокатів. Інакше - це загроза життю і здоров'ю не лише для їхніх клієнтів. Деякі оператори самокатного ринку в Європі комплектують свою техніку шоломами. Не від сонця вони рятують свої голови.

3. Фірми, які надають послугу, мають обов'язково інформувати клієнтів про правила безпеки і відповідальність за їхнє порушення. Простими словами: соррі, друзі, тротуар - не для цього діла. На Борщагівці нема моря, тому тамтешні жителі не орендують яхти. Так і з самокатами.

4. Муніципалітети вже мають дбати про утилізацію такого транспорту. Сьогодні він новий і красивий, а завтра... на дні озера чи річки? Фірми, які надають послуги, повинні звітувати, куди зникають їхні самокати і як вони убезпечили цей брухт.

І останнє.

Шановний #bolt, зроби щось! Твої клієнти навіть у сонячні дні сліплять пішоходів і водіїв. Невже самокати #bolt не дають можливості виключити фару?

Джерело: блог Миколи Підвезяного

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