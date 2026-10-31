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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

В Україні почалася толерантна мобілізація. Все, що треба знати про нові правила

glavcom.ua
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Драпатий затвердив нові правила роботи ТЦК
фото: depositphotos.com

Новий наказ головкома ЗСУ детально регламентує роботу ТЦК

Новий головком ЗСУ Михайло Драпатий взявся за реформування роботи ТЦК.

У розпорядженні «Главкома» опинився наказ, який детально розписує, як мають відбуватися мобілізаційні заходи. Документ дуже об’ємний: складається із 154 сторінок.

Наприклад, працівникам ТЦК заборонено кричати, погрожувати, ображати, вдаватися до сарказму й навіть давати військовозобов'язаним принизливі прізвиська.

Силоміць затягувати людей у службові чи приватні автомобілі військовим ТЦК не можна. Доставляти затриманих до центру комплектування має виключно поліція.

У ТЦК не повинні забирати телефони, ремені та шнурки. Черговий зобов'язаний зателефонувати родичам або адвокату затриманого. А якщо очікування відправки затягнулося – забезпечити гарячою їжею, водою та місцем для відпочинку.

Усі заходи оповіщення мають фіксуватися на відео. Тепер навіть відсутність доступу до реєстру військовозобов'язаних не є підставою везти людину до ТЦК.

Це лише частина нових правил. Чи вдасться перетворити 154 сторінки інструкцій на реальні зміни на вулицях? І що ще головком прописав для ТЦК та навчальних центрів?

Контроль за виконанням наказу Драпатий поклав на начальника Генштабу ЗСУ генерал-майора Ігоря Скибюка.

Читайте розбір наказу Драпатого на «Главкомі» 👉 Геть «бусифікацію»! Що задумав новий головком Драпатий
Джерело
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Теги: військові війна ТЦК Михайло Драпатий поліція мобілізація наказ

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