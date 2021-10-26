Як людину змінює війна

Ніхто не хотів іти воювати, але дії Путіна змусили багатьох взятися до зброї

Коли Росія напала, звичайні люди були змушені залишити родину, роботу, дітей та піти у добровольчий батальйон

Війна змусила мене зануритися у сектор безпеки.

Я не хотів іти на Майдан, але дії Януковича змусили мене залишити театр і кіно та битися у вогні разом з друзями. Це було пекло, але яке ж воно було гарне. Там я познайомився з найліпшими людьми на планеті Земля.

Я не хотів іти на війну. Але Росія напала і я був змушений покинути родину, роботу, першого сина і піти у добровольчий батальйон. Мене ніхто не змушував окрім внутрішного обов'язку.

Коли я зрозумів потреби армії з середини, то я став їх намагатися закривати, як волонтер і відкрив власний фонд. Був в усіх гарячих точках.

Розуміючи, що мені невистачає знань, досвіду, я здав іспити і поступив на перший в історії набір офіцерів запасу для учасників бойових дій в Національному Університеті Оборони імені Черняховського.

Підписав контракт резерву з ЗСУ і почав проходити усі можливі збори. Стрибав з усього і стріляв з усього, про що навіть не здогадувався до Майдану.

З побратимами став співзасновником Ради Резервістів ЗСУ.

Пролобіював три закони у Верховній Раді для Збройних Сил, зокрема закон про Резервістів і Центри Територіальної комплектації.

Став співавтором двох монографій в Академіі СБУ

Компетенції все одно не вистачало, тому закінчив магістратуру за напрямком Економічна Безпека.

Пройшов курси підвищення кваліфікації за цим же напрямком.

Увійшов до координаційної Ради Руху Опору Капітуляції.

Це все за сім років.

Зняв купу різних фільмів, а тепер знімаю повнометражне ігрове кіно, маю постійну програму на телебаченні, займаюся громадською та військовою діяльністю.

Війна змусила мене розібратися в питаннях інформаційної війни, воєнних доктрин, відмінностями ттх техніки, цін на озброєння, політичної кон'юктури.

Правду кажуть, що війна дає розвиток.

А ще, вона дає ненависть до ворогів.

Але головне, що війна мені подарувала – команду друзів та однодумців.

Джерело: блог Мирослава Гая

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