Чому власники і менеджери «95 Кварталу» та каналу «1+1» мають вибачитися

Хору Верьовки минає 77-й рік. За цей час він став одним із мистецьких символів України

Історія з Рамзаном Кадировим довела, що «Квартал» вміє вибачатися, коли захоче.

У ділків, які хотіли догодити власнику телеканалу, якому зобов'язані усім, крім хіба що свого народження, своїх ідеологічних цінностей немає. А над чужими вони знущаються вже не один рік.

Оцінку діям теперішнього керівництва хору дадуть глядачі. Можливо, кадрові висновки зробить Мінкульт. Але хор це значно більше, ніж його менеджмент. Ніж та група, яка співала в шоу.

Хору Верьовки минає 77-й рік. За цей час він став одним із мистецьких символів України. Саме тому власники та менеджери «95-го Кварталу» та каналу «1+1» мали би вибачитися - перед кількома поколіннями артистів, причетних до слави колективу, перед мільйонами шанувальників їх творчості. І звичайно ж перед головою Національного банку Валерією Гонтарєвою.

Джерело: блог Петра Порошенка

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