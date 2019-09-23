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    Думки вголос

    Формули Штайнмаєра, погодженої з кимось, не існує

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Володимир Путін - Формули Штайнмаєра, погодженої з кимось, не існує
    Володимир Путін

    Ми зацікавлені в мирі. Але ми не зацікавлені, щоб Росія під стволами своїх збройних сил визначала, хто буде обраних на виборах на окупованих територіях

    Формули Штайнмаєра, погодженої з кимось, не існує. А нібито позиції щодо організації виключно політичного процесу без обговорення безпекової складової – це все вигадки президента Путіна.

    На зустрічі у Нормандському форматі 19 жовтня в Берліні Путін намагався нав’язати свою «формулу Штайнмаєра», написану Лавровим.

    Я сказав: «Вибачте, але ось лист двох міністрів закордонних справ – Франції та Німеччини – де вони чітко викладають, що це означає».

    Путін відповів: «Це зовсім не те! У нас напише Лавров «формулу Штайнмаєра».

    Моя ж відповідь була чіткою: «Ніякий Лавров нам не буде нічого писати. За цим столом сидить сам пан Штайнмаєр і ви можете у нього запитати».

    «Не буду я у нього питати. Ви його переагітували. Ми будемо базуватися на наших пропозиціях», - відповів Путін. Це – стиль переговорів Росії!

    Ми зацікавлені в мирі. Але ми не зацікавлені, щоб Росія під стволами своїх збройних сил визначала, хто буде обраних на виборах на окупованих територіях.

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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