Росія має виконати низку безпекових умов, які передбачені Мінськими угодами
Якщо б Росія дійсно прагнула до відновлення миру, то першим сигналом мало б стати відновлення лінії 19 вересня 2014 року, замість закріплення плацдарму для подальшого наступу
Мінські домовленості передбачають низку безпекових умов, які має виконати Росія. 5 років тому РФ зобов’язалася поважати лінію від 19 вересня 2014 року, відвести озброєння, створити вільну від важкої зброї зону навколо Маріуполя, вивести збройні сили та військову техніку з окупованого Донбасу.
Замість добросовісного виконання безпекового компонента Кремль нав’язує політичні вимоги і прагне закріпити фактичну контактну лінію, перетворюючи її у де-факто кордон.
Якщо б Росія дійсно прагнула до відновлення миру на Донбасі, то першим сигналом мало б стати, зокрема, відновлення лінії 19.09.14, замість закріплення плацдарму для подальшого наступу.
Маємо вимагати виконувати Москвою взяті зобов'язання, тримати та, у разі потреби, зміцнювати режим санкцій, консолідувати проукраїнську міжнародну коаліцію.
Джерело: блог Петра Порошенка