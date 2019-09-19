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    Думки вголос

    Росія має виконати низку безпекових умов, які передбачені Мінськими угодами

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Росія має виконати низку безпекових умов, які передбачені Мінськими угодами

    Якщо б Росія дійсно прагнула до відновлення миру, то першим сигналом мало б стати відновлення лінії 19 вересня 2014 року, замість закріплення плацдарму для подальшого наступу

    Мінські домовленості передбачають низку безпекових умов, які має виконати Росія. 5 років тому РФ зобов’язалася поважати лінію від 19 вересня 2014 року, відвести озброєння, створити вільну від важкої зброї зону навколо Маріуполя, вивести збройні сили та військову техніку з окупованого Донбасу.

    Замість добросовісного виконання безпекового компонента Кремль нав’язує політичні вимоги і прагне закріпити фактичну контактну лінію, перетворюючи її у де-факто кордон.

    Якщо б Росія дійсно прагнула до відновлення миру на Донбасі, то першим сигналом мало б стати, зокрема, відновлення лінії 19.09.14, замість закріплення плацдарму для подальшого наступу.

    Маємо вимагати виконувати Москвою взяті зобов'язання, тримати та, у разі потреби, зміцнювати режим санкцій, консолідувати проукраїнську міжнародну коаліцію.

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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