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    Думки вголос

    За що вручають премію Сахарова

    • Олексій Навальний

      Російський опозиційний політик

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    Андрій Сахаров (1921&ndash;1989),&nbsp;радянський&nbsp;фізик, лауреат&nbsp;Нобелівської премії миру&nbsp;(1975), співтворець&nbsp;водневої бомби та&nbsp;активний борець за&nbsp; - За що вручають премію Сахарова
    Андрій Сахаров (1921–1989), радянський фізик, лауреат Нобелівської премії миру (1975), співтворець водневої бомби та активний борець за 
    фото з відкритих джерел

    Корупція – не тільки причина бідності, але й головна загроза правам людини

    Мовою оригіналу

    Зашел в помещение для свиданий, снял с себя шапку-ушанку и услышал от адвоката: «Поздравляю с вручением премии Сахарова».

    Первое, что подумал машинально: надо же, как символично, моя любимая фотография Сахарова, – та, где он в черной шапке-ушанке.

    Получая премии, все всегда говорят: «Это большая честь». И это правда так. Но еще больше я чувствую, что это большая ответственность.

    Премия Сахарова вручается Европарламентом тем, кто «внес выдающийся вклад в борьбу за права человека по всему земному шару». А я всего лишь один из тех многих, кто борется с коррупцией, рассматривая ее не только как причину бедности и деградации государств, но и как главную угрозу правам человека.

    «Деньги любят тишину» не устают повторять те, кто по всему миру кидает людей в тюрьмы, пытает их, лишает права на справедливый суд и честные выборы.

    Я очень благодарен Европарламенту, что наша работа так высоко оценена. Мы будем стараться и дальше.

    Хочу выразить отдельную признательность фракциям Европарламента EPP («Европейская народная партия») и Renew Europe («Обновить Европу») за выдвижение на эту премию.

    А всем евродепутатам и самому Европарламенту как институту я хочу сказать (и возьму смелость сказать это не только от себя, но и от многих) огромное спасибо, что такая премия вообще есть и названа она именем моего великого соотечественника.

    Свою премию я посвящаю борцам с коррупцией во всем мире в их любых качествах: от журналистов до адвокатов, от чиновников (есть и такие, да) и депутатов до тех, кто выходит на улицу, чтобы поддержать эту борьбу. Хочу пожелать им настойчивости и смелости даже в те моменты, когда немножечко страшно.

    Джерело: блог Олексія Навального

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Олексій Навальний права людини корупція премія
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    За що вручають премію Сахарова