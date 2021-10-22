Виступ польського прем’єра в Європарламенті перервали згадкою про Путіна

На думку декого з європейських політиків, промова очільника польського уряду може потішити російського диктатора

Промова прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в Європарламенті, у якій політик звинуватив керівництво ЄС у шантажі Варшави, була перервана згадкою про президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє Die Welt.

Під час виступу Моравецький заявив про шантаж Польщі через те, що Конституційний суд країни визнав верховенство національного права над європейським. «Я не можу примиритися з ситуацією, коли якісь політики шантажують Польщу і загрожують їй. Я відкидаю мову погроз і шантажу», – заявив польський прем’єр.

За його словами, подібна практика стала методом постійного спілкування з деякими членами Євросоюзу.

Деякі європарламентарі оцінили слова польського прем'єра негативно. Зокрема, щоб зупинити його виступ, голова Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер вказав на те, що скандальна заява польського прем'єра може бути використана геополітичними опонентами Євросоюзу, зокрема Росією.

Щоб перервати промову Моравецького, голова Європейської народної партії Манфред Вебер вказав на те, що скандальна заява польського прем'єра може бути використано геополітичними опонентами Євросоюзу, зокрема Росією. Вебер відзначив, що такий виступ нібито порадує президента Росії Володимира Путіна.

«Своєю сьогоднішньою мовою ви сієте розбрат і розбрат в Європейському союзі. Таким політичним кроком ви послабляєте Європу. Я прошу вас припинити таку поведінку! Чи не тіште Путіна!», – заявив Вебер.

Нагадаємо, 7 вересня Єврокомісія зажадала ввести санкції проти Польщі через судову реформу, яка, на думку членів інституції, підриває незалежність польських судів.

7 жовтня польський Конституційний суд визнав верховенство конституційного права Польщі над європейським.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз попередив 5 польських воєводств, що може заблокувати отримання ними €126 млн з «фонду згуртування» через те, що на території цих адміністративних одиниць діють закони, які утискають права ЛГБТ.

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