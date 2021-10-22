Через політику Зеленського у нас немає на кого міняти полонених українців
Ми всіх віддали. Навіть тих, кого віддавати було не можна
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Выпили по чашечке кофе с, приехавшим из Мордора, адвокатом Николаем Полозовым. Он рассказал о том, как развивается ситуация с задержанным ФСБ в Крыму заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариманом Джелялем. Его и других крымских татар арестовали в Крыму сотрудники ФСБ и абсолютно бездоказательно обвинили в каких-то диверсиях. Хотя известно, что и Нариман и другие кырымлы практикуют исключительно мирные протесты без насилия. Но российскую власть это не смущает. Как не смущает Кремль и то, что никто в мире не верит в их фейковые обвинения. Крымские татары в Крыму сегодня подвергаются преследованиям, похожим на те, которым подверглись евреи в гитлеровской Германии. Рейхи разные, а методы одни и те же.
Судя по всему, что сегодня я услышал и по тому, что я знаю, то на оправдание, в этом современном аналоге дела Дрейфуса, можно не рассчитывать. А значит одна надежда на обмен. И не на обмен между Украиной и Россией, а на обмен между Россией и Турцией. Так уже когда-то были освобождены двое членов Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров. В Турции сейчас задержаны очередные «Петров и Боширов», которые прилетели, чтоб у̶б̶и̶т̶ь̶... полюбоваться стамбульскими шпилями. Их очень хочет вернуть в РФ Путин. И это может дать возможность обмена.
А вот политика, которую проводит Володимир Зеленський, привела к тому, что у нас нет тех, кого можно обменять на украинцев, взятых ФСБ в заложники. Мы всех отдали. Даже тех, кого отдавать было нельзя. Да и про то, чтоб обменный фонд наполнялся бы за счёт пленных агентов ФСБ или диверсантов, мы давно не слышали. А «вагнеровцев» в ОП намеренно слили. Вот и получается, что в РФ сейчас 125 политзаключенных украинца томятся в неволе, а Зеленский ничего не делает для их освобождения. Зато звонит Лукашенко и сообщает ему про «вагнеровцев». Но это не освободит украинцев, которых удерживает Кремль. Так что одна надежда на Турцию.
И моя личная признательность Николай Полозов, который защищает украинцев в РФ, несмотря на давление и агрессию со стороны Кремля. Не знаю когда его назовут в Кремле нацпредателем или иностранным агентом, но пока есть такие люди, как он, то я верю в существование порядочных россиян. Их не так много, как нам бы хотелось, но они есть. И Николай один из них.
Джерело: блог Борислава Берези