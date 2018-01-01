«Національні дружини»: не варто боятися правих, адже ми їх ще ніколи не бачили

Ми і зараз живемо при «лівих». На кого не глянь - колишній комсомольський активіст. Так що, не варто боятися «правих»

Мовою оригіналу Пожалуй, проблема в том, что мы не верим в возможность самоорганизации граждан для общественно-полезных дел. Традиции такой нет. Граждане объединялись в основном в ОПГ разного масштаба и с одной целью - отъема денег путем насилия. Но ситуация несколько изменилась. Подросло поколение, которое политикам не верит по определению,

Фото: «Главком» / Станіслав Груздєв «Національні дружини»

Ми і зараз живемо при «лівих». На кого не глянь - колишній комсомольський активіст. Так що, не варто боятися «правих»

Мовою оригіналу

Пожалуй, проблема в том, что мы не верим в возможность самоорганизации граждан для общественно-полезных дел. Традиции такой нет. Граждане объединялись в основном в ОПГ разного масштаба и с одной целью - отъема денег путем насилия. Но ситуация несколько изменилась.

Подросло поколение, которое политикам не верит по определению, криминалом заниматься не хочет, уезжать из страны - не хочет. Хочет спасти страну от внешнего врага - чем и занимались и занимаются в АТО. И навести хоть минимальный порядок внутри страны. Слово «порядок» воспринимается многими с опаской. Но на самом деле это просто от неизвестности. У нас его никогда не было. Поэтому и боимся. И ведь уже понятно, что ни ЕС, ни США у нас вместо нас порядка не наведут. Россия - может. Но этот «порядок» никому не понравится. И, соответственно, нужно закатывать рукава и наводить порядок там где ты можешь. Чем, собственно «Национальные дружины» и занимаются.

И я понимаю, что очень трудно поверить в то, что они сами по себе.Вне политической или криминальной системы. Но практика - критерий истины. Дела покажут. Да. И я не стал бы бояться того, что они «правые». Это тоже от того, что мы «правых» никогда не видели. Страна больше столетия была под «левыми». Голодомор, «совок», потом «красные директора», потом постаревшие «комсомольцы». Мы и сейчас живем при «левых». Кого ни копни - бывший комсомольский активист, со всей присущей этому сословию гнилью. Так что, не стоит бояться «правых». Мы их еще не видели

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